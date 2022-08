Vuodetut tiedostot paljastavat, että etenkin lasten suosiossa olevan pelin tekijät joutuvat kamppailemaan jatkuvasti esimerkiksi pedofiileja vastaan.

Nettipeli Roblox on etenkin lasten suosiossa.

Hakkerit murtautuivat heinäkuussa huippusuositun Roblox-pelin tietokantaan ja vuosivat ryöstämänsä tiedot verkkoon. Tietojen joukosta löytyi mittavat määrät materiaalia, jossa Robloxia pyörittävän yhtiön johto keskustelee keinoista pitää alustansa turvallisena.

Vicen näkemissä vuodetuissa tiedostoissa käydään esimerkiksi läpi sitä, miten ja milloin alustalta tulee poistaa käyttäjien tekemät tasot, jotka simuloivat kouluammuskeluita ja miten yhtiön tulisi vastata mediakyselyihin Robloxista löytyvistä strippiklubeista.

Tällä on pelin kannalta paljon väliä, sillä Roblox on etenkin lasten suosiossa. Pelin parissa aikaa viettää esimerkiksi noin puolet kaikista Yhdysvaltain alle 16-vuotiaista, mikäli yhtiön Bloombergille vuonna 2020 antamia lukuja on uskominen.

Tiedostoissa mukana oli esimerkiksi taulukko, jossa asetettiin erinäisille kielletyille sanoille ”arvosana”, joka vastasi sen käytön vakavuutta. Nämä sanat jaettiin erinäisiin alakategorioihin, joiden joukosta löytyivät esimerkiksi ”kiusaaminen”, ”rasismi”, ”uskonto”, ”grooming” ja ”seksiviestit”.

Erityisiä suodattimia Roblox käyttää myös sellaisille lauseille, joita pedofiili saattaisi käyttää puhuessaan alustalla lapselle. Ongelmana on kuitenkin se, että yhtiön omien lukujen mukaan kaikista asiattomaan käytökseen liittyvistä ilmoituksista käyttäjiltä vain 10 prosenttia johtaa lopulta erityisiin toimiin.

Toinen toistuva Roblox-ongelma alaikäisiä vainoavien pelaajien ohella ovat erinäisiä joukkoammuntoja ”simuloivat” pelaajien luomat tasot. Esimerkiksi tämän vuoden tammikuussa tuntematon norjalainen toimittaja otti yhteyttä Roblox-kehittäjiin ja kysyi, miksi pelistä löytyivät sekä Utøyan että Christchurchin joukkomurhien mukaan nimetyt tasot.

Yhtiö päätyi lopulta poistamaan molemmat, mutta mukisematta tuokaan ei onnistunut. Vicen näkemissä dokumenteissa erinäiset Robloxin moderaatiosta vastaavat johtohahmot väänsivät merkittävästi tasojen poistosta ja moni heistä vaikutti olevan pitkälti sitä mieltä, että tasoja ei olisi edes pitänyt poistaa, mikäli niiden nimi olisi muutettu.

Roblox Corporation kieltäytyi Vicelle haastattelusta, mutta paljasti vastauksessaan, että pelin moderaatiossa työskentelee hurjat 2600 henkilöä. Tätä selvästi on tarvittu, sillä yhtiö ennakoi vuodetuissa tiedostoissa ongelmien kasvavan tulevaisuudessa.

Yhtiö odottaa, että tulevaisuudeksi haasteeksi nousevat pelaajahahmojen graafisen laadun paraneminen. Tiedostoissa esimerkiksi pohditaan, millainen hahmon ulkoasu on ”epäsopiva” ja millä tavoin esimerkiksi seksuaalissävytteiset hahmojen ulkoasut saadaan kitkettyä ulos pelistä.