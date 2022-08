Yli tuhat nuorta nukkuu viikon­loppuna Messu­keskuksen pimeässä hallissa – ”Siellä on monesti jonotettu vapautuvaa paikkaa”

Helsingin Messukeskuksessa järjestetään torstaista sunnuntaihin Assembly-tapahtuma, joka viettää 30-vuotisjuhlia.

30 vuotta sitten muutama sata tietotekniikasta kiinnostunutta kerääntyi yhteen Kauniaisissa sijaitsevaan Kasavuoren koulukeskukseen. Siellä järjestettiin 24.–26.7.1992 historian ensimmäinen Assembly-tapahtuma.

Pienen nörttiporukan tapahtumasta on kasvanut tuon jälkeen tuhansia vierailijoita keräävä tietokonefestivaali, jossa yhdistyvät digitaalinen taide, pelaaminen ja kaikki muu mahdollinen digitaaliseen maailmaan nykypäivänä istuva.

Assemblyn merkitystä ei voi vähätellä erityisesti suomalaista peliteollisuutta ajatellen. Siellä ovat syntyneet demokilpailujen seurauksena Rovion, Supercellin ja Remedyn kaltaiset firmat. Suomalaisista esports-tähdistä ensimmäisen kosketuksen kunnon kilpailuun on saanut esimerkiksi Counter-Strike-tähti Aleksi ”Aleksib” Virolainen.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen kilpaura alkoi kunnolla Assemblyilta.

Tänä viikonloppuna (4.–7.8.) Helsingin Messukeskuksessa järjestetään tapahtuman 30-vuotisjuhlat. Koronapandemian takia tapahtuman kesäversio, joka on ollut perinteisesti se suurempi, pidetään ensimmäistä kertaa sitten elokuun 2019.

Pirskeet pistetään pystyyn Messukeskuksessa vajaassa kahdessa päivässä yli 300 vapaaehtoisen avulla. Telian kesällä 2018 ostama tapahtuma pyörii pitkälti vapaaehtoisvoimin, mutta mukana on myös pieni joukko palkattuja ihmisiä.

Assy-kävijöitä odottamassa sisäänpääsyä kesällä 2014.

Tapahtumaan odotetaan viikonlopuksi 1500–2000 lanittajaa eli konepaikan ostanutta kävijää. Konepaikkojen ennätys on yli 3000, mutta sellainen lukema jää tällä kertaa vain haaveeksi.

– Ruotsissa meni DreamHackeilla kävijälippuja ovelta tosi paljon, mutta konepaikat jäivät 2500:aan, kun niitä oli tarjolla 7000. Jonkinlainen kulttuurimuutos, ehkä ja toivottavasti hetkittäinen, on selvästi nyt menossa, 18 vuotta tapahtuman esports-puolesta vastannut Petri Hämälä kertoo Ilta-Sanomille.

Hämälä uskoo kävijälippuja menevän kaupaksi ovelta varsinkin pääpäivänä eli lauantaina. Vierailijalippujen osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, koska sillä pääsee messualueelle, moikkaamaan kavereita lanipuolelle ja seuraamaan esports-turnauksia.

Tapahtumassa on ollut jopa 3000 konepaikkaa.

Lanittajat ovat monessa mielessä kuitenkin Assemblyn sydän, sillä he viettävät tapahtumassa yleensä täydet kolme päivää ja yötä pelaten, morjestaen kavereita, tutustuen uusiin ihmisiin ja seuraten eri ohjelmanumeroita.

Lanittajia varten Messukeskuksen pimeyteen on rakennettu erillinen nukkuma-alueella, jota myös koko viikonlopun kattavan vierailijarannekkeen ostajat voivat hyödyntää.

– Nukkumatilan kapasiteetti on 1500. Se on ollut monesti niin täysi, että siellä on jonotettu vapautuvaa nukkumapaikkaa, Hämälä avaa suunnitelmia.

Yksi messukeskuksen halleista saattaa olla ainakin viikonlopun ajan Suomen suurin ”hotelli”, jos kylmää betonilattiaa kehtaa sellaiseksi kutsua. Pääosa lanittajista tuo mukanaan makuupussin tai retkipatjan. Nukkujien kauneusunista ja turvallisuudesta pitää huolta aina läsnä oleva järjestyksenvalvoja.

Lanittajilla on mukanaan tavaraa laidasta laitaan.

Viikonlopun tarjontaan kuuluu muun muassa 15 000 euron CS-turnaus, 5000 euron Assymylly-tappelupelikokonaisuus ja Tetriksen SM-kisat. Vapaamuotoista pelaamista on eri expo-osastoilla sekä esimerkiksi Pelihalli Sugoin arcade-pelipisteellä.

Muita ohjelmanumeroita ovat 30v-synttäreiden kunniaksi pidettävä Assembly-palkintogaala, cosplay-kilpailut, robosota ja legendaariset demokilpailut.

Ilta-Sanomien Streamcornerilla voi puolestaan seurata tunnettujen suomalaisten striimaajien lähetyksiä, jotka löytyvät luonnollisesti myös Twitchistä.