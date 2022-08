Dr Disrespectin pelistudion kehittämä Deadrop on ”vertikaalinen selviytymisräiskintä”.

Dr Disrespect eli Herschel ”Guy” Beahm on mies Deadropin takana.

Suosittu striimaaja Dr Disrespect eli Herschel ”Guy” Beahm on esitellyt tulevaa räiskintäpeliään ensimmäistä kertaa medialle.

Deadrop-peli on ”maailman ensimmäinen vertikaalinen selviytymisräiskintä”. Kyseessä on nettimoninpeli, jossa pelaaja heitetään pelikentälle, josta on tarkoitus päästä elävänä pois mukanaan erilaisia tarvikkeita. Tehtävää hankaloittavat muut pelaajajoukot, jotka ottavat mielellään myös sinun tavarasi.

Tältä näyttää Deadrop:

Tulevaisuuteen sijoittuva Deadrop kuuluu samaan peligenreen suositun Escape from Tarkovin kanssa. Deadropin erottaa kilpailijoista pelikenttien suunnittelu – kartat ovat pystysuunnassa massiivisia. Striimitähti on puhunut konseptista jo vuosia lähetyksissään.

Ensimmäinen maistiainen, jota pieni koeryhmä pääsi kokeilemaan, on kuusi kuukautta kehityksessä olleen pelin alfaversiosta. Vuosien päässä häämöttävässä julkaisussa peli näyttää todennäköisesti aivan toisenlaiselta. Deadropista julkaistaan uutta pelikuvaa seuraavan kerran kuuden viikon päästä.

Peli on saanut vaihtelevan vastaanoton ensimmäisen maistiaisen perustella.

– Ensimmäiseksi peliksi tämä on aika vaikuttava. Hattu päästä Dr Disrespectille.

– Rakastan tätä tunnelmaa. Peli on vielä aikaisessa kehitysvaiheessa, joten en epäile etteikö se näyttäisi ja tuntuisi paremmalta ajan kuluessa.

– En malta odottaa miltä tämä näyttää vuoden päästä.

– NFT-peli mobiilipelien grafiikoilla. Yikes.

– Mahtavaa nähdä jonkun vielä tekevän pelejä PlayStation 3:lle.

– En voi uskoa että käytin melkein 50 dollaria tähän paskaan. Iso L.

– Viimeinkin löysin pelin, jota parempi jopa Battlefield 2042 on.

Dr Disrespect esitteli pelistudionsa Midnight Societyn joulukuussa 2021. Tiimistä löytyy myös muita pelialan konkareita, joilla on kokemusta AAA-megaluokan peleistä. Striimitähti on itsekin työskennellyt pelialalla muun muassa Call of Dutyn parissa.

Twitchistä kesällä 2020 potkittu striimitähti vaikuttaa nykyisin YouTubessa, jossa hänellä on neljä miljoonaa seuraajaa. Kaksinkertainen Blockbusterin videopelimestari on ollut jo vuosia yksi striimaamisen supernimistä.