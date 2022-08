PlayStation 5:n saatavuuden odotetaan parantuvan rutkasti syksyllä.

Sony on laskenut pelijaostonsa tämän vuoden tulosennustetta peräti 16 prosenttia heikon ensimmäisen neljänneksen seurauksena (1.4.–30.6.2022).

PlayStationin tuloksen odotetaan jäävän noin 1,8 miljardiin euroon, kun aiemmin ennuste oli 2,2 miljardia. Heikon pelimyynnin ja konsolien toimitusvaikeuksien lisäksi tulokseen vaikuttaa Bungie-pelistudion osto 3,7 miljardilla dollarilla.

Tuloskatsauksen mukaan yhtiö myi huhti-kesäkuun aikana 2,4 miljoonaa PlayStation 5 -konsolia, joka on vain 0,1 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten.

Myyntiä vaikeuttaa valmistus- ja toimitusongelmat. Kaikki kauppoihin päätyvät konsolit menevät kuin kuumille kiville, joten PS5:n saatavuus on yhä monissa paikoissa luokkaa eioo.

Sony ei kuitenkaan ole muuttanut tämän vuoden PS5-myyntiennustettaan, joka on 18 miljoonaa. Konsolin saatavuuden odotetaan parantuvan syksyllä, ihan viimeistään joulun tienoilla. Mahdollisesta hinnankorotuksesta ei mainita mitään.

PS4- ja PS5-pelejä myytiin huhti-kesäkuun aikana vain 47,1 miljoonaa, kun vuosi sitten niitä meni kaupaksi peräti 63,6 miljoonaa. Laskua tuli peräti 26 prosenttia. Peleistä peräti 79 prosenttia myytiin digitaalisena.

Pelimyynnin laskuun vaikutti hiljainen ajanjakso, koska Sony ei julkaissut sinä aikana esimerkiksi yhtään omaa odotettua peliään. Yleisesti ottaen myös kyseinen ajanjakso oli hiljainen AAA-pelien osalta.

Sonyn omista peleistä odotukset kohdistuvat syksyllä The Last of Us Part 1:een ja God of War: Ragnarökiin, jotka julkaistaan syys- ja marraskuussa. Sony kertoo peleistä

Myös PlayStation Plus -tilauspalvelun käyttäjämäärät laskivat, mutta vain aavistuksen. Palvelulla on nyt 102 miljoonaa kuukausikäyttäjää, kun vuosi sitten lukema oli 105 miljoonaa. Asiaan on vaikuttanut osittain ainakin koronatilanteen paraneminen maailmanlaajuisesti.