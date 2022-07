Kyler Murray on intohimoinen Call of Duty -pelaaja.

NFL:n supertähtipelinrakentajan Kyler Murrayn uusi viisivuotinen sopimus Arizona Cardinalsin kanssa tuo pelaajalle peräti 230 miljoonaa dollaria.

Sopimuksessa on erikoinen kohta, joka vaatii 24-vuotiasta pelaajaa katsomaan itsenäisesti joka viikko valmentajien tekemää nauhaa tulevasta ottelusta vähintään neljä tuntia. Hän ei saa samalla selata nettiä, pelata tai tehdä mitään muutakaan häiritsevää.

Twitterissä on nyt nostettu esiin mielenkiintoinen havainto, joka saattaa liittyä pykälään. Havainto liittyy Murrayn saamiin pisteisiin fantasialiigoissa, jotka heijastavat oikeita pelikentän suorituksia.

Twiitin mukaan Murrayn fantasiapisteet laskevat aina tietyssä kohtaa vuotta. Ajankohta osuu sattumalta aina samaan kohtaan uuden Call of Duty -pelin julkaisuajankohdan kanssa.

Washington Postin mukaan Murray toi fantasiapelaajille 22,5 pistettä ennen vuosittaista COD-julkaisua, mutta sen jälkeen vain 17,4. Ero on -22,7 %.

FANTASIAPisteet eivät kerro koko totuutta, kuten jos pelaaja on vaikka pelannut loukkaantuneena tai ottanut hieman kevyemmin, mutta yhteensattumalle on naureskeltu somessa.

– Miehellä on prioriteettinsa, niin yksinkertaista se on, muun muassa Call of Dutyn Twitter-tili kommentoi twiittiä Murrayn fantasiapisteistä.

Tämän vuoden Call of Duty eli Modern Warfare 2:n uudisversio julkaistaan 28. lokakuuta.

Murraylla, joka on vuoden 2019 ensimmäinen varaus, on Twitchissä yli 86 000 seuraajaa. Hän on striimannut palveluun muun muassa COD-pelaamistaan. Murray on myös osa pelaamisen supernimeä FaZe Clania, johon hän lähti sijoittajaksi vuonna 2021.

24-vuotias supertähti muistetaan erityisesti marraskuussa 2020 pelatusta ottelusta Buffalo Billsiä vastaan. Cardinals voitti ottelun 32–30. Murray ratkaisi pelin 43 jaardin touchdown-syötöllä, joka on kerännyt netissä miljoonia katselukertoja nimellä ”Hail Murray”.

The New York Timesin mukaan Murray juhlisti huippusyöttöään striimaamalla Twitchissä sen sijaan että olisi mennyt joukkueensa kanssa syömään tai viihteelle. Pelivalinta oli tietenkin Call of Duty.