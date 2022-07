Antonio ”cyx” Daniloskia ei ole unohdettu Counter-Strike-yhteisössä.

12 vuotta sitten pelimaailma järkyttyi, kun suru-uutinen saksalaisen Counter-Strike-pelaajan Antonio ”cyx” Daniloski traagisesta kuolemasta alkoi leviämään.

Daniloskin sai surmansa auto-onnettomuudessa Frankfurtissa, Saksassa 28. heinäkuuta 2010. Hän oli matkalla lentokentältä kotiin, kun kesken ajon rengas puhkesi ja aiheutti kolarin. Daniloski menehtyi onnettomuuden aiheuttamiin vammoihin 20-vuotiaana.

SaksalaispelaajAN onnettomuutta edelsi surullinen tapahtumaketju. Pelaaja myöhästyi turnauslennoltaan Shanghaihin, mutta sai uudet liput vasta seuraavalle aamulle. Lentokentällä odottelun sijaan hän suuntasi kotiin.

Daniloskin neljä muuta joukkuekaveria ehtivät lennolle ajoissa, mutta odottivat turhaan puuttuvaa ystäväänsä Shanghaihin. Mousesports vetäytyi suru-uutisen saatuaan IEM V Global Challenge: Shanghai -turnauksesta.

– Olin ihan että ”vitsailetko?”. Tiesin ettei tällaisesta asiasta vitsailla, mutta se oli ensireaktioni. En voinut sanoa mitään. En voinut edes kertoa tapahtuneesta heille (tiimikavereilleni). Olin täysin shokissa, Daniloskin hyvä ystävä ja joukkuetoveri Fatih ”gob b” Dayik muisteli vuonna 2020 HLTV:n haastattelussa hetkeä, jolloin kuuli suru-uutisen puhelimitse.

Daniloski oli uransa huipulla kuolinhetkellä, muistuttaa tunnettu esports-toimittaja ja CS-fani Duncan ”Thorin” Shields pelaajasta kertovalla videolla, joka on vuodelta 2016.

Lahjakkaan pelaajan ura huipulla kesti vain muutaman vuoden, mutta sinä aikana hän voitti esimerkiksi Intel Extreme Masters II:n (2008), IEM III Global Challenge Dubain (2009), Gamegunen (2009) sekä IEM VI European Championsip Finalsin (2010). Viimeisen turnauksensa hän pelasi Espanjassa vain pari päivää ennen kuolemaansa.

Monet muistavat ”cyxin” myös Mousesports – Ready, Willing & Able -frägileffasta, jonka näyttävä editointi on tehnyt siitä yhden CS 1.6 -historian tunnetuimmista pätkistä.

CS-legenda Jarosław ”pashaBiceps” Jarząbkowski kehui vuosia sitten Daniloskia vuolaasti kutsuen tätä muun muassa ovelaksi pelaajaksi, jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin.

– Mennyt muttei unohdettu. Legenda, ja yksi parhaista pelaajista kenet kohtasin urani aikana, twiittasi tällä viikolla ikoninen CS-nimi Danny ”fRoD” Montaner.

CS:sä vuosina 2014–18 kilpaillut Ronnie ”ryx” Bylicki on kertonut puolestaan olleensa Daniloskin fani, joten hän kehitti oman nimimerkkinsä röyhkeästi suosikkiaan lainaten.

– Antonio oli karismaattinen, hyväsydäminen ja hauska kaveri, joka onnistui aina saamaan meidät kaikki nauramaan, luoden hyvän ilmapiirin joukkueeseen. Hän oli ylivoimaisesti nuorin pelaajamme, mutta lahjakkuuden, peliälyn ja asenteen huomioiden yksi täydellisimmistä, mousesportsin toimitusjohtaja Cengiz ”django” Tüylü kuvaili pelaajaa HLTV:lle 2020.

– Antonion perintö on kiistaton. Olen todella iloinen ettei yhteisömme ole unohtanut häntä, Tüylü lisäsi.

ESL:n tribuuttivideo Daniloskille: