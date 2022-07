Seuraavaa GTA-peliä saadaan odottaa uusimpien tietojen mukaan vielä pari vuotta.

Maailman menestyneimpiin pelisarjoihin lukeutuvan Grand Theft Auton tulevasta kuudennesta osasta on saatu runsaasti uutta tietoa, uutisoi Bloomberg.

Lehden tietojen mukaan pelin, josta puhutaan GTA VI:nä, toinen päähenkilö on ensimmäistä kertaa nainen, joka on latino. Tarinaan on haettu inspiraatiota pankkiryöstäjistä Bonniesta ja Clydesta.

Peli sijoittuu kuvitteelliseen Miamiin ja sen lähiympäristöihin. Aiemmasta poiketen pelimaailma muuttuu julkaisun jälkeen, sillä Bloombergin mukaan peli saa ajan kuluessa lisää tehtäviä ja täysin uusia kaupunkeja. Sisätiloja pelistä löytyy enemmän kuin koskaan.

Miami toimi myös inspiraationa vuoden 2002 GTA Vice Citylle, joka sijoittui 80-luvulle. Pelin esikuvina toimivat Miami Vice -tv-sarja ja Scarface-elokuva.

Lue lisää: Nainen tutustui GTA:ssa mieheen, joka teki tarjouksen – seuraavaksi naisen autosta löytyi 60 kiloa huumeita

Rockstar Games vahvisti helmikuussa 2022 työskentelevänsä uuden GTA-pelin parissa. Nimeä tai mahdollista julkaisuajankohtaa ei kerrottu. Huhuissa pelinä on puhuttu GTA VI:nä eli kuudentena osana.

Bloombergin mukaan peli on ollut kehityksessä jo vuodesta 2014 asti. Tällä hetkellä julkaisuajankohta näyttäisi asettuvan vuoden 2024 lopulle tai vuoteen 2025.

Pelin kehitystä on hidastanut pandemia, mutta myös muutokset koskien työpaikkakulttuuria. Aiemmin yhtiössä tehtiin töitä kellon ympäri jopa viikkojen ajan. Alkoholia käytettiin toimistolla huoletta.

Nyt tilanne on Bloombergin haastateltavien mukaan aivan toinen. ”Poikien kerhosta” on viime vuosina tullut oikea yritys, sanoi yksi nimettömänä pysytellyt haastateltava. Ylityötunteja tarkkaillaan myös, jotta ihmiset eivät palaisi loppuun.

Pelisarjan edellinen osa, vuonna 2013 julkaistu GTA V, on maailman toiseksi myydyin peli uskomattomalla 160 miljoonalla kappaleella. Pelin verkkomoninpelitila on varsinkin ollut jättimäinen menestys.