Oof sai lähtöpassit Robloxista.

Erittäin suosittuun Roblox-pelialustaan on tehty pieni, mutta pelaajat täysin yllättänyt muutos, kun oof-ääni on poistettu.

Oof-äänen kuulee kun pelaaja kuolee. Ikonista ääntä on käytetty myös useissa meemivideoissa.

Tältä ”oof” kuulosti:

Oof on korvattu uudella ja selvästi erilaisella äänellä, jonka nopeimmat ovat jo lytänneet somessa.

Robloxin Twitter-tilin mukaan Oof-jouduttiin poistamaan lisenssiin liittyvien ongelmien takia. Oikeudet ääneen omistaa Tommy Tallarico, joka teki sen Messiah-peliin vuonna 2000. Tallarico teki aiemmin Robloxin kanssa lisenssisopimuksen äänen käytöstä, mutta nyt diili on kuitenkin laitettu jäihin.

Yhtiön muotoilu koskien oof-äänen poistamista viittaisivat siihen, että ääntä voisi käyttää tulevaisuudessa kertaluontoista maksua vastaan. Toistaiseksi yhtiö ei ole kuitenkaan vahvistanut asiaa.

Roblox on verkkomoninpelialusta, jossa voi pelata erilaisia pelejä laidasta laitaan. Peli on varsinkin lasten ja nuorten suosiossa – Robloxilla on ollut jopa 200 miljoonaa kuukausittaista pelaajaa. Yhtiön markkina-arvo on tällä hetkellä noin 23 miljardia euroa.