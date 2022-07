Pelikesä 2022 muistetaan ainakin Stray-kissapelistä.

Indieteos Stray on tämän kesän yllätyshitti, joka on löytänyt tiensä niin pelaajien kuin kriitikoiden sydämiin. Peli julkaistiin heinäkuussa pc:lle, PlayStation 4:lle ja 5:lle.

Pelissä ohjataan laumasta eksynyttä kissaa, joka päätyy hylättyyn alamaailmaan. Siellä hän löytää tekoälyllä varustetun dronen, jonka kanssa seikkaillaan robottien hallinnoimassa kaupungissa. Lajityypiltään Stray on perinteinen seikkailupeli, jossa on myös satunnaisesti pulmatehtäviä.

Jutun alussa olevalta videolta voi katsoa miltä peli näyttää. Video on kuvattu aivan pelin alusta.

Viraalisti netissä levinnyt peli on hurmannut etenkin kissaihmiset. Varsinkin koska pelissä on erillinen nappi, jolla kissan saa maukumaan ja kehräämään. PlayStationin videota kyseisestä toiminnasta on katsottu yli 4,5 miljoonaa kertaa.

Pelaajien lisäksi kissat ja eläimet ovat pelin lumoissa. Sosiaalinen media on täynnä videoita eläinten reaktioista peliin.

Pelin eksynyt kissahahmo perustuu löyhästi oikeasti olemassa olevaan Murtaugh-nimiseen kissaan, kertoo PlayStationin blogi. Murtaughin adoptoi BlueTwelve-studion perustajakaksikko Viv ja Koola, jotka inspiroituvat kissastaan.

Pelissä äänensä kissalle on väitetysti antanut Lala-niminen kissa, josta leviää kuva Twitterissä. Kyseinen twiitti on saanut yli 30 000 jakoa ja 160 000 tykkäystä. Strayn julkaissut Annapurna Interactive ei ole vahvistanut twiitin sisältöä.

Metacritissä peli on saanut kriitikoilta arvosanan 84/100 ja pelaajilta 88/100. Steamissä arvosana on 43 000 arvion jälkeen paras eli ylivoimaisen myönteinen. Stray on tällä hetkellä Steamin vuoden 2022 parhaiten arvosteltu peli, kertoo Skill Up.

Pelin pc-versiolla oli pian julkaisun jälkeen Steamissä parhaimmillaan yli 60 000 samanaikaista pelaajaa.