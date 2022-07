Logitech Aurora -tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti naisille.

Logitech tuo markkinoille uuden Aurora Collection -pelituoteperheen, joka on suunniteltu monimuotoisuus edellä, mutta varsinkin naisten toiveet huomioiden.

Tiedotteen mukaan pitkät hiukset, korvakorut, silmälasit ja pienemmät kämmenkoot on kaikki huomioitu suunnittelussa, koska ne vaikuttavat merkittävästi välineiden käytettävyyteen. Muotoilultaan tuotteet ovat täten normaalia pyöreämpiä ja pienempiä.

”Leikkisyys, värikkyys ja hauskuus” näkyvät muotoilun lisäksi tuotteiden värimaailmassa, sillä niitä ei ole saatavilla lainkaan mustana. Konepellin alta välineistä löytyy Logitechin parasta teknologiaa, kuten langaton Lightspeed, joten ne soveltuvat muiden Logitech G -tuotteiden tavoin kovaan pelaamiseen.

Myyntiin tulee G735 -kuulokkeet (199 €), G713- ja G715-näppäimistöt (169 € ja 199 €), G705-hiiri (99 €) sekä oheistarvikkeita, kuten pilvikuvioitu rannetuki, näppäimistön vaihdettavat päällyslevyt sekä värikkäät hiirimatot. Lisäksi Blue Yeti -pöytämikrofonista tulee myyntiin Aurora-versio (139 €).

Kaikki tuotteet ovat uusia mikrofonia lukuun ottamatta. Langattomien kuulokkeiden akku kestää jopa 55 tuntia ja niissä on täysin uusi Blue Voi!ce -teknologiaa hyödyntävä mikrofoni. TKL-kokoisten mekaanisten näppäimistöjen ainoa ero on kalliimman mallin langattomuus. 85 grammaa painava hiiri on muotoilultaan hyvin pyöreä.

Ominaisuuksiin nähden tuotteet, jotka ovat kaikki aivan uusia, ovat keskivertoa kalliimpia. Varsinkin oheisvarusteilla rahastaminen, jos haluaa vaikka tuotteisiin pinkkiä väriä, tuo tuotteille heti roimasti lisähintaa.

Logitech G705 -hiiri on langaton ja painaa 85 grammaa. Rullan alapuolella on DPI-näppäin, jolla voi säätää sensorin tarkkuutta.

Eri tilastojen ja selvitysten mukaan jopa 40–45 prosenttia kaikista maailman pelaajista on naisia. Logitech kosiskelee Auroralla juuri tätä pelaavaa kohderyhmää, jonka tarpeita tai toiveita ei ole aiemmin huomioitu juurikaan tuotesuunnittelussa.

Logitech ei kuitenkaan kerro tiedotteessa, miksi se ei ole aiemmin ottanut naisia huomioon tuotesuunnittelussaan. Kilpailijoista naispelaajia on aiemmin kosiskellut erityisesti Razer, joka tarjoaa monista tuotteistaan eri kokoisia ja värisiä versioita.