Legendaarisesta kauhupelisarjasta Resident Evilistä tehtiin Netflix-sarja, joka on saanut rajua palautetta katsojilta.

Netflixin suosituimpana sarjana viikkoja viettänyt Strangers Things on viimeinkin syrjäytetty palvelun suosituimpana tv-sarjana.

Kärkeen on noussut 14.7. julkaistu Resident Evil, joka perustuu samannimiseen, jo vuonna 1998 alkaneeseen legendaariseen kauhupelisarjaan. Resident Evilistä on tehty lukuisia elokuvia ja animesarjoja, mutta Netflixin näytelty sarja on ensimmäinen laatuaan.

Netflix-versiossa seurataan Umbrella-yhtiön palveluksessa olevaa tiedemiestä Albert Weskeriä ja tämän lapsia Jadea ja Billietä. Weskerin työpaikalta lähtee leviämään t-virus, joka tekee ihmisistä eläviä kuolleita. Virus käytännössä tuhoaa maailman, sillä sen jäljiltä eloon jää vain 15 miljoonaa ihmistä – ja kuusi miljardia zombieta. Viruksen seurauksia seurataan kahdessa aikajanassa, jotka sijoittuvat vuosiin 2022 ja 2036.

Lue lisää: Netflixin tämän hetken katsotuin elokuva sai totaaliset murska-arviot: ”Kidutusta”

Netflixin top10-listan mukaan k18-ikärajan saanut kauhusarja oli viime viikon toiseksi katsotuin, vaikka se julkaistiin vasta torstaina. Flixpatrol listaa Resident Evilin tämän hetken suosituimmaksi sarjaksi. Se on ollut julkaisusta lähtien Suomen Netflixin kärkisijalla.

Kärkisijoista huolimatta Resident Evil on yksi Netflixin historian huonoiten arvostellummista sarjoista, uutisoi NME.

IMDB:ssä sarja on saanut arvosanan 3,7/10, kun arvioita on jätetty 18 000. Varsinkin yhdysvaltalaisten suosimassa Rotten Tomatoes -palvelussa Resident Eviliä suosittele vain 26 % katsojista. Kriitikoista suosituksen on antanut peräti 49 %.

Lance Reddickin roolisuoritus Albert Weskerinä on kerännyt runsaasti kehuja.

Rotten Tomatoesiin jätetyt arviot ovat karua luettavaa.

– En usko nähneeni ohjelmaa, joka on niin huono, että haluan lopettaa katsomisen jo parin minuutin jälkeen. Huonosta käsikirjoituksesta epämiellyttävimpiin hahmoihin sitten uuden Star Warsin, tämä on yksi huonoimmin tehtyjä ohjelmia ikinä. Hämähäkin erikoistehosteet olivat kuitenkin hienot.

– Tämä ei ole Resident Evil -tarina. Älä katso, jos olet fani, koska petyt ja suutut vain jokaisesta surkeasta minuutista. Tämä on todella syvältä.

– Resident Evil on tässä vain nimi. Sieluton yritys yrittää lyödä rahoiksi suositulla brändillä.

– Kuka tekikään tämän on ihmiskunnan vihollinen!

Resident Evil -pelejä on myyty maailmalla yli 125 miljoonaa kappaletta. Peleihin perustuvia ja Milla Jovovichin tähdittämiä elokuvia julkaistiin kuusi kappaletta vuosina 2002–17. Zombileffat tuottivat yhteensä 1,2 miljardia dollaria.

Lue lisää: K-18-peliarvostelu: Resident Evil 2 on herkullisen kauhea aikamatka 90-luvulle

Lue lisää: Älä osta tätä peliä lapselle: Resident Evil Village on karmaiseva verilöyly ja lajityyppinsä huippu