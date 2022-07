Tyson ”TenZ” Ngon pelihiirtä oli myynnissä vain rajattu 40 000 kappaleen erä.

Tyson ”TenZ” Ngo on Valorantin tunnetuimpia nimiä ja myös supersuosittu Twitchissä.

Kanadalainen Valorant-tähti Tyson ”TenZ” Ngo toi viikonloppuna myyntiin oman pelihiirensä, joka toteutettiin yhdessä Finalmousen kanssa.

189 dollarin eli noin 185 euron hintainen Finalmouse Starlight Pro TenZ -pelihiiri myytiin loppuun seitsemässä tunnissa. Finalmousen mukaan rajatun erän koko oli 40 000 kappaletta, joten myyntiä kertyi 7,3 miljoonan euron edestä. Hiirtä kaupattiin kahdessa eri koossa.

TenZin nimeä kantava hiiri ei ole aivan uusi, sillä se on vain päivitetty versio Starlight 12 -hiirestä. Runko on valmistettu magnesiumseoksesta, joka valmistajan mukaan mahdollistaa kevyen mutta kestävän lopputuloksen. Yhdellä latauksella akun pitäisi kestää jopa kaksi kuukautta.

Finalmouse on yksi pelihiirien kiistellyimmistä nimistä. Hiiriä myydään aina vain rajattuina erinä, joten niiden jälleenmyyntiarvo on ollut yleensä myyntihintaa korkeampi. Toisaalta useat Finalmouse-hiiret ovat kärsineet heikosta laadusta, joka on johtanut takuukierteisiin ja suututtanut monet asiakkaat.

TenZ-hiiri on niin ikään saanut vaihtelevan vastaanoton hiirestä kiinnostuneilta ja pelitähden faneilta. Monet ovat ihmetelleet hiiren ympärillä ollutta hypeä, koska se on käytännössä vain uudisversio Finalmousen edellisestä hiirestä.

– Se on yhä sama hiiri kaikkine ongelmineen, mutta hieman kevyempi kuin muut hiiret, joissa on paremmat osat, halvempi hinta ja huomattavasti parempi laatu.

–Sama hiiri, mutta uudella värillä eikä edes muutoksia muotoiluun. Ainoastaan nimesi liitettynä paskaan hiireen.

– 200 dollaria Finalmousesta? Olen Finalmousen käyttäjä, mutta nämä hiiret eivät ole 200 dollarin arvoisia. Hyvä jos edes 120 dollarin, jonka itse maksoin.

Kritiikistä huolimatta Finalmouse ja Ngo tekivät hiirellä melkoisen tilin. Finalmouse kertoi loppuunmyyty-ilmoituksensa sen seuraavan hiiren tulevan myyntiin vasta vuoden 2023 puolella.