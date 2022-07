Kuopiolainen Joona grindasi vuosia päästäkseen kiinni unelmaansa – entinen Gigantti-myyjä on nyt Ranskan mestari

Joona Parviainen tiesi jo teininä, mitä hän haluaa tehdä sitten vanhempana. Sen saavuttaminen vaati päättäväisyyttä ja ripauksen onnea.

Suomalainen Valorant-räiskintäpelin pelaaja Joona ”H1ber” Parviainen oli heinäkuun alussa onnensa kukkuloilla, kun hän juhli Ranskan-liigan voittoa yhdessä Santeri ”BONECOLD” Sassin kanssa.

Kaksikko edustaa ranskalaista Team Vitalitya, joka on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista esports-organisaatioista. Pelinjohtajana toimiva Sassi kokosi keväällä joukkueen, jonka tähdeksi valittiin Parviainen.

– Ranskan-liigan voitto oli tosi tärkeä, koska tämä joukkue kasattiin voittamaan. Kyllä sitä voittoa juhlittiin... Tuolista räjähdettiin ylös kun mestaruus tuli. Todistettiin voitolla meidän kuuluvan pelin parhaalle tasolle, Parviainen muistelee uransa toistaiseksi suurinta hetkeä Ilta-Sanomille.

Parviainen valmistautuu parhaillaan 150 000 euron VLR-finaaleihin, jotka alkavat 27. heinäkuuta. Vitality lähtee turnaukseen voittajasuosikkina, jonka Parviainen myös tietää. Hän on voitosta ”satavarma”.

Se hetki, kun Ranskan-liigan voitto varmistui:

Ensiaskeleet pelaamisen Kuopiossa syntynyt ja kasvanut Parviainen otti isoveljensä innoittamana. Kotona pelaamiseen suhtauduttiin hyvin, mutta välillä oli myös riitoja vanhempien kanssa. Kuten kuuluukin, Parviainen sanoo.

– Varsinkin myöhemmin on ollut ihan itseaiheutetusti epäilyjä, että voiko tällä hommalla tienata, mutta hyvin vanhemmat ovat suhtautuneet kuitenkin. Nykyisin ovat varsinkin tukena.

Neljä vuotta vanhemman isoveljen lisäksi Parviaisella on neljä pikkuveljeä, jotka varsinkin ovat kiinnostuneita pelitähden kuulumisista ja vinkeistä. Fanijoukkoja on kirjaimellisesti siis kotona.

Lue lisää: Santeri Sassi, 23, oli koukussa video­peleihin – äidin kommentti vei kouluun, jossa hänestä tuli pelitähti

24-vuotias Parviainen tajusi jo teini-iässä haluavansa kilpapelaajaksi. Hän aloitti kilpauransa Counter-Strike: Global Offensivella, joka on Suomen suosituimpia pelejä. Kilpailu on kovaa, kuten Parviainen huomasi, sillä hänellä ei ollut asiaa Suomen parhaiden joukkoon.

”Roolissani tärkeintä on itsevarmuus. Olen tosi itsevarma. Sekunninkin epäröinti saattaa maksaa koko kierroksen. Ei paljoa pelota kuolla tässä pelissä.”

Opinnot ja myöhemmin työt hidastivat pääsyä ammattilaisten tasolle. Kesällä 2020 julkaistu CS:n kilpailija Valorant tarjosi uuden mahdollisuuden, jota Parviainen ei jättänyt hyödyntämättä.

– rCk [Richard Kanerva] pyysi tiimiin kun kuuli että vaihdan Valorantiin. VISU Gamingissä oltiin palkattuina pari kuukautta, mutta kun ei ollut turnauksia tai mitään, niin he lopettivat sen projektin nopeasti. Se oli ihan järkevää.

Pari kuukautta täysipäiväisenä pelaajana vahvistivat Parviaiselle hänen olevan oikealla tiellä. Pelaaminen on se minkä parissa hän haluaa työskennellä. Uutta intoa saaneena hän laittoi niin sanotusti kaiken likoon – all in.

– VISUssa tajusin vaan kuinka ihanaa se täysipäiväinen pelaaminen on. Palasin sen jälkeen takaisin töihin Giganttiin ja pelasin paljon. Rehellisesti sanoen normielämä jäi siinä kohtaa. Ei ollut käytännössä minkäänlaista elämää, koska halusin pysyä samalla tasolla kun ammattilaiset.

Parviaisen vinkit nuorille pelaajille Pitää ymmärtää omia virheitä ja keskittyä kehittymiseen. Eikä vaan pelailla. Tiimipelissä pitää olla tiimissä, koska toiset ihmiset auttavat niin paljon näkemään omia virheitä ja muuta. Terveelliset elämäntavat auttavat jaksamaan pelaamaan. Itse aikoinaan pelasin vaan ja ei olisi pitänyt. Nyt kun treenaa ja muuta, niin myös peli kulkee paljon paremmin. Parhaimmalla tasolla kaikki ovat niin hyviä, että siellä kaikki on melkein vaan kiinni henkisestä kantista. Miten itsevarma olet, saatko voitettua vastustajan ”mielipelissä” ja niin edelleen.

”Olen tosi iloinen ja positiivinen kaveri. Saatan pelatessa lauleskella ja muuta. Se on ollut vähän ongelma Vitalityssa, jossa ollaan niin ammattilaisia ja muilla on sen takia vaikeampi keskittyä. Hyvä fiilis auttaa kuitenkin itseäni pelaamisessa eniten!”

Vasta Syksyllä 2021 Parviaisesta kuultiin taas kunnolla, kun hän päätyi Team Finestiin. Sieltä matka jatkui jo parin kuukauden jälkeen espanjalaisen KOI-organisaatioon, jonka perustajat ovat nettijulkkis Ibai Llanos ja futistähti Gerard Piqué.

KOI-kuukaudet nostivat Parviaisen nimen kymmenientuhansien tietoisuuteen. Sitten huhtikuussa 2022 jysähti: Suosikkinimi Fnatic ilmoitti lainaavansa suomalaisen Masters-suurturnausta varten, koska tähtinimi Nikita ”derke” Sirmitev oli sairastunut koronaan.

– Aika paljon se Masters-reissu edisti omaa uraa. Heti kun asiasta kerrottiin niin osakkeet singahti ylös päin, hän kertoo suu hymyssä.

– Pelit meni omalta osin ihan hyvin, mutta eihän meillä ollut silleen mitään mahdollisuuksia siellä. Mutta oli tosi siistiä päästä pelaamaan sinne. Lavakokemus oli ihan huikea ja opettava. Parviainen muistelee huhtikuun tapahtumia.

Islannissa pelattu Masters-turnaus nosti Parviaisen nimen kertaheitolla uudelle tasolle. Hän korvasi turnauksessa koronaan sairastuneen suomalaisen maailmantähden Nikita ”derke” Sirmitevin.

Fnatic-stintin jälkeen Parviainen päätyi nykyiseen tiimiinsä, joka oli eräänlainen unelmien täyttymys. Parviainen kun fanitti Vitalitya organisaationa sen CS-joukkueen takia.

– Itse pidin Vitalitya aluksi niin isona juttuna, että tuli vähän paineita sen edustamisesta. Matseissa alkoi jännittämään ja muuta, kun odotukset oli katossa. Sain kuitenkin siihen jeesiä mentaalivalmentajalta, joka sai kaivettua vanhan ”H1berin” takaisin.

Parviaisen mukaan Vitalityssa suhtaudutaan vakavasti pelaajien hyvinvointiin. On personoidut treeniohjelmat ja ruokavaliot. Mentaalivalmentajan lisäksi joukkueella on valmentaja ja analyytikko apuna.

– Parasta ja huonointa tässä työssä on voittaminen sekä häviäminen. Matsien pelaaminen on tosi mahtava tunne itselle, varsinkin kun eläydyn ihan täysillä aina pelatessani. Olen sellainen positiivinen tsemppari, mutta myös huono häviäjä.

Lue lisää: Kemiläinen Paavo, 17, sai valita huippujen välillä – tästä peli­kenttien lupauksesta kuullaan vielä

Parviainen pääsi unelma-ammattiinsa, mutta se vaati päättäväisyyttä, uhrauksia sekä ripauksen tuuria. Hän on pelaamisen rinnalla opiskellut tradenomiksi ja tehnyt ”myyntihommia miljoonassa eri paikassa”, jos peliura ei olisikaan ottanut tuulta alle.

Suomessa on tuhansia pelaajia, jotka haaveilevat esports-ammattilaiseksi pääsystä. Parviainen kannustaa kaikkia yrittämään kaikkensa, mutta ymmärtämään myös alan raadollisuuden varsinkin ennen ammattilaisuutta.

– Raha on iso syy, miksi niin moni lopettaa. Pakko se on vain saada ruokaa suuhun jotenkin. Se on tosi vaikeaa oikeasti töissä kahdeksan tuntia ja pelata perään 4–6 tuntia. Ei sitä jaksa kovin kauaa.