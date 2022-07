World of Warcraft -pelaajat suuttuivat ikonisen hahmon muodon­muutoksesta – ”Näyttää pehmo­lelulta, jonka ostaisin heti”

Uhkaavan näköinen Hogger-hahmo on pian historiaa.

Hogger on terrorisoinut WoW-pelaajia jo lähes 20 vuotta. Pian uhkaa pursuava hahmo saa muodonmuutoksen, joka tekee hahmosta selvästi kiltin oloisen.

Suosikkipeli World of Warcraft laajenee loppuvuodesta, kun Dragonflight-lisäosa julkaistaan. Kovasti odotettu laajennus tuo mukanaan paljon lisäyksiä ja muutoksia, joista yksi on jo testivaiheen aikana raivostuttanut tuhannet pelaajat.

Blizzard uusii lisäosan julkaisun yhteydessä Hogger-hahmon ulkonäön, kertoo Wowhead. Useiden pelaajien mielestä muutos on epäonnistunut, koska hyeenaa muistuttava humanoidi ei näytä enää vaaralliselta pedolta vaan viattomalta kaverilta.

Someraivoa osittain selittää se, että Hogger on erään pelin aloitusalueen vaarallisin vastus ja monelle WoW-pelaajalle myös ensimmäinen todellinen koitos. Vaikka peli on lähes kaikin tavoin muuttunut julkaisunsa jälkeen, Hogger on patsastellut suunnilleen samassa paikassa jo vuodesta 2004.

Pelkästään WoWin Reddit-alueella hahmon uutta ulkonäköä koskevat keskustelut ovat keränneet tuhansia kommentteja.

– He saivat Hoggerin näyttämään turrilta.

– Näyttää söpöltä. Eikö Hogger ole tunnettu ihmisten tappamisesta ja nylkemisestä? Tämä näyttää pehmolelulta, jonka ostaisin heti, veisteli eräs kommentoija.

– Näyttää enemmän ”huggerilta” [halaajalta] kuin Hoggerilta. Tämä uusi hahmo ei ole yhtään uhkaava tai pelottava.

– Hieno hahmo, mutta hän näyttää melkein kiltiltä kaverilta.... Eikä hullulta, joka pieksee sinut henkihieveriin.

Muutama harva pelaaja innostui kuitenkin hahmon uudesta ulkonäöstä.

– Hyvä muutos. Nyt se näyttää jopa hyeenalta!

– Selvästi parempi, mutta WoWin maisemat kaipaavat kipeästi päivityksiä.

Keskellä uusittu Hogger ja reunoilla nykyinen.

Dragonflight on vuonna 2004 julkaistun nettiroolipeli WoWin yhdeksäs lisäosa. Dragonflight lisää peliin muun muassa viisi uutta aluetta, Dracthyr-nimisen lohikäärmemäisen pelattavan rodun, Evoker-hahmoluokan sekä mahdollisuuden lentää lohikäärmeillä.

Lisäosalle ei ole annettu julkaisupäivää, mutta sen ensimmäinen testivaihe alkoi juuri. Blizzard Entertainment on vahvistanut pelaajien pääsevän käsiksi laajennukseen vielä vuoden 2022 aikana.