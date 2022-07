F1 22 on markkinoiden paras formulapeli, vaikka pelinkehittäjän ja julkaisijan kokeilut menivät pahasti metsään.

Suosituimpia urheilu- ja ajopelejä vaivaa vuosittainen julkaisutahti, joka tekee uudistuksien keksimisestä ja lisäämisestä aina vain vaikeampaa. Mutta tarvitseeko F1:n kaltainen peli oikeasti isoja ja merkittäviä uudistuksia joka vuosi?

Ei. Peli tarvitsee vain selviää parannuksia, ajankohtaisen sisällön ja vähän lisää kylkeen. Codemasters ja EA tuntuvat ainakin osittain unohtaneen tämän F1 22:n osalta.

Hyvää: Ajotuntuma on kehittynyt taas viime vuodesta

Tekoäly on aiempaa röyhkeämpi ja virheherkempi

Uudet formulat näyttävät ja kuulostavat hyvältä

Mukana kaikki päivitetyt radat jo heti julkaisussa

VR-tuki ensimmäistä kertaa (toim. huom. ei testattu) Huonoa: Kuka pyysi lisäämään superautot?

F1 Life aiheuttaa myötähäpeää sadoilla mikromaksuillaan

Vähän syitä päivittää F1 21:stä, jos ei ole todellinen formulafani

F1 21:ssä ensimmäistä kertaa nähty Braking Point -tarinatila päätyi täksi vuodeksi romukoppaan, joskin se palaa näillä näkymin jo ensi vuonna uudistuneena.

Tämän vuoden isoimmat uudistukset kisaamisen ulkopuolella ovat F1 Life ja superautot. Molemmat ovat valitettavasti umpisurkeita ja aiheuttavat vain myötähäpeää.

F1 Life on eräänlainen Habbo Hotel -integraatio peliin. Kuskin vaatteita voi vaihtaa ja kotia sisustaa. Omaa olohuonetta voi myös esitellä kanssapelaajille moninpelin yhteydessä. Kalusteita ja vaatteita saa pelaamalla, mutta niitä voi myös ostaa mikromaksuilla. Kauhea yllätys.

F1 Life on eräänlainen formulaversio Habbo Hotellista. Omaa kämppää voi sisustaa eri tavoin. Useimmat tuotteista pitää avata tai ostaa.

Ja kuka ihme haluaa ajaa formulapelissä superautoilla? Veikkaisin että hyvin harva. Superautoilla ajetaan erilaisia haasteita: Saavuta tietty pistemäärä driftaamalla, aja tietty osuus radasta osumatta kohteisiin, ohita tekoälyn ohjaama auto ja voita kisa... Toteutus on mielikuvitukseton ja tylsä. Lisäksi superautojen ajotuntuma on jäätävän kankea.

Kolmas iso uudistus on pelisarjaan ensimmäistä kertaa lisätty VR-tuki, jota en kuitenkaan voinut itse testata. Kauan odotettu lisäys on kuitenkin saanut netin syövereissä positiivisen vastaanoton. Varsinkin striimaajat ovat innostuneet siitä.

Tässä haasteessa piti voittaa tekoälyn ohjaama superauto. Ajotuntuma on niin kamala ettei kaikkia haasteita jaksa edes pelata.

Radalla formulat tuntuvat viime vuotta raskaammilta, joten varsinkin jarruttaminen ja mutkista kaasuttaminen korostuvat. Näin ollaan taas päästy askel lähemmäksi oikeiden F1-autojen käyttäytymistä (joista ei ole kyllä omaa ajokokemusta).

Ajotuntuma on siis oikein hyvä. Toinen iso muutos koskee kanttikivetyksiä, jotka antavat enemmän anteeksi kuin viime vuonna. Peräpään kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana kaasua antaessa.

Mukautuva tekoäly tarjoaa entistä enemmän jännitystä, mutta ikävä kyllä myös osumia liian uhkarohkeilla ohitusyrityksillä. Tekoäly on kuitenkin parempi kuin viime vuonna.

Jaetun ruudun moninpeli ei toimi vieläkään uratilassa. Ratkaisu ärsyttää yhä. Uratilan läpäiseminen kaverin kanssa vierekkäin sohvalla kelpaisi varmasti monille kotikuskeille.

F2-autoilla pääsee myös ajamaan. Niillä kisaaminen varsinkin sateella on oikeasti hauskaa ja haastavaa.

My Team -tallimanageroinnin suurin muutos on mahdollisuus aloittaa suoraan keskikastista tai haastaa heti Ferrari ja Red Bull. Muuten homma toimii kuten ennenkin, muitta mitä sitä hyvää muuttamaan? My Teamistä on tullut parissa vuodessa F1-pelin suola.

Myös kisat ja kisaviikonloput ovat uudistuneet. Vähintään 25 prosentin kisapituudella ajavat voivat jatkossa itse ajaa auton lähtöruudukkoon. Tämä mahdollistaa muun muassa takana olevan auton ohitusyrityksen peittämisen paremmin, jos nokan suuntaa jo ruudussa kohti ajolinjaa.

Toinen näkyvä uudistus koskee varikkopysähdyksiä, joiden onnistumiseen voi vaikuttaa halutessaan. Pilttuuseen ajaessa pitää painaa nappia juuri oikealla hetkellä, jotta mekaanikot eivät tunaroi pysähdyksen kanssa. Myös kisalähetyksiä on viety kohti aidompaa F1-kokemusta.

Varikkopysähdystä voi nopeuttaa kääntymällä sisään juuri oikealla hetkellä. Tässä tapauksessa pysähdyksen kestoksi arvioitiin 2,2–2,5 sekuntia...

... pysähdyksen kestäessä lopulta 2,4 sekuntia!

F1 22 on kaiken kaikkiaan markkinoiden paras formulapeli, joka on onnistuneesti tehty kaikentasoisille ja ikäisille pelaajille. Ajotuntumaa saa säädettyä niin monipuolisesti, että taitotasosta riippuen pelikokemuksesta saa luotua hauskan.

Silti peli tuntuu kuitenkin kokonaisuutta ajatellen eräänlaiselta ”väliversiolta”, koska isoimmat uudistukset epäonnistuivat pahasti. EA ja Codemasters tuntuvat ajattelevan pelaajien olevan hamiltoneja (ajamisen lisäksi kiinnostaa muun muassa autot ja muoti), kun todellisuudessa pääosa on räikkösiä (ajaminen on ainoa millä on väliä).

Mutta ei F1 22 ole huono ostos, jos haluaa päästä uudistuneiden formuloiden rattiin, ajaa Mercedestä George Russellin ohjastamana tai kokeilla Miamin uutta F1-rataa. Jos kuskeilla ja radoilla ei ole niin väliä, niin F1 21:llä pärjää ihan hyvin vielä ainakin tämän vuoden.

Fernando Alonso neljään parhaan joukossa?! Virtuaalisilla formularadoilla Alpine ei pääse sabotoimaan espanjalaislegendan suorituksia!