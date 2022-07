Pelijoukkueen omistajalle yli 70 000 € sakot – haukkui pelaajiaan

TSM:n Andy Dinhin uskotaan pomputelleen ja haukkuneen työntekijöitään usean vuoden ajan.

30-vuotias Andy Dinh on maailman arvokkaimman esports-organisaation perustaja ja omistaja.

Riot Games on rangaissut TSM-organisaation perustajaa ja omistajaa Andy ”Reginald” Dinhiä asiattomasta käytöksestä, josta uutisoitiin laajasti keväällä.

Peliyhtiön tilaaman selvityksen mukaan Dinh on toistuvasti kiusannut ja haukkunut League of Legends -pelaajiaan sekä henkilöstöään suorituksiin tai toimintatapoihin liittyen. Haastateltujen mukaan Dinh ei haukkunut työntekijöitään sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen perusteella tai uhannut näitä fyysisesti.

Törkeän käytöksen takia Riot on määrännyt Dinhin suorittamaan johtamis- ja käytöskoulutukset, minkä lisäksi hän on kahden vuoden koeajalla. Seuraavasta rikkeestä rangaistus on entistä tuntuvampi. TSM sitoutuu myös muuttamaan toimintatapojaan ja työkulttuuriaan organisaatiossa.

Dinhille lätkäistiin myös 75 000 dollarin sakot liigajäsenelle sopimattomasta käytöksestä. Summa on kolme kertaa suurempi kuin LCS-liigan maksimisakko, mutta Riot uskoo kiusaamisen jatkuneen useamman vuoden, joten summa määräytyi sen mukaan.

Riot perustaa lisäksi niin sanotun kuuman linjan, johon TSM-pelaajat ja henkilökunta voivat tehdä turvallisesti ilmoituksia, jos kohtaavat asiatonta käytöstä organisaatiossa. TSM:n pitää kertoa kuumasta linjasta kaikille työntekijöilleen ja tuleville työntekijöille.

TSM on yksi League of Legends -pelin kaikkien aikojen suurimmista nimistä. Dinh pelasi aluksi perustamassaan joukkueessa, mutta on jo pidemmän aikaa toiminut toimitusjohtajana ja keskittynyt bisneksiin.

Washington Post kirjoitti toukokuussa laajan artikkelin Dinhin vuosia jatkuneesta käytöksestä. Sen mukaan Dinh on nolannut työntekijöitä julkisesti, pompotellut heitä ja jaellut potkuja pienistäkin syistä, kuten erimielisyyksistä. Työntekijöiden mukaan yhtiössä on vallinnut pelon ilmapiiri, jonka takia Dinhille ei ole myöskään uskallettu sanoa vastaan.

– Kukaan ei halunnut olla henkilökohtaisessa tapaamisessa Andyn kanssa, koska silloin sinulla ei ollut todistajia. Tarkoitan sitä kirjaimellisesti. Kuka tiesi, aikooko Andy huutaa, halventaa, olla ystävällinen, hämmentynyt vai utelias? Ei ollut varmaa, minkä Andyn kulloinkin tapaisi. Mitä enemmän ihmisiä oli tapaamisessa, sitä todennäköisemmin hän ei raivonnut, eräs työntekijöistä kommentoi lehdelle.

TSM teetätti kevään aikana oman selvityksen Dinhin käytöksestä. Kesäkuussa valmistuneen raportin mukaan entinen kilpapelaaja ja nykyinen joukkueenomistaja ei ollut käyttäytynyt asiattomasti, mutta antanut palautetta aggressiivisella äänensävyllä.

Yhdysvaltalainen TSM on Forbesin tekemän listauksen mukaan maailman arvokkain esports-organisaatio 540 miljoonan dollarin arvolla.