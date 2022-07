Huippujoukkue kieltäytyi paikasta 2 miljoonan dollarin turnaukseen – ”En halua olla tekemisissä sellaisen maan kanssa”

Puolen miljoonan dollarin pääpalkinto ei riittänyt sivuuttamaan huolta ihmisoikeuksista.

Saudi-Arabiassa järjestetään seuraavan kahdeksan viikon ajan esports-turnauksia 15 miljoonan dollarin edestä.

Turnauksia Dota 2:ssa, Rocket Leaguessa, Fortnitessa, Rainbow Six Siegessä ja PUBG Mobilessa tähdittävät todelliset supernimet, mutta kaikki eivät ole lähteneet Saudeihin suurista rahoista huolimatta.

Yksi harvoista Gamers8-tapahtuman väliin jättäneistä isoista nimistä on Moist Esports, joka on tällä hetkellä Rocket Leaguen paras joukkue. Joukkue päätti jättää kahden miljoonan dollarin turnauksen, jonka voittaja saa puoli miljoonaa, väliin managerinsa kannanoton takia.

– Yksinkertaisesti sanottuna en halua olla tekemisissä sellaisen maan kanssa, joka ei tunnusta LGBTQ+-ihmisiä ihmisiksi. Mielestäni on tärkeää asettaa moraalini ja uskomukseni rahan edelle, Moist Esportsin manageri Noah ”noah” Hinder twiittasi.

Saudi-Arabian heikko ihmisoikeustilanne on ollut tapetilla näyttävästi jo usean vuoden ajan. Maata on kritisoitu muun muassa epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä ja mielipidevankien tuomitsemisesta. Vähemmistöjen syrjintä, teloitukset ja olematon sananvapaus ovat yhä arkipäivää.

Maa on yrittänyt viime vuosina parantaa imagoaan järjestämällä tai rahoittamalla suuria urheilutapahtumia, ostamalla urheiluseuroja sekä pelialan yrityksiä. Maailmalla puhutaan niin sanotusta urheilupesusta, kun toiminnalla yritetään siirtää huomio pois ihmisoikeusongelmista ja maan muista ongelmista.

Urheilu- ja pelitoiminnan taustalla on investointirahasto PIF, joka on Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin ja sitä kautta Saudi-Arabian valtion hallinnassa.

PIF omistaa muun muassa Savvy Gaming Groupin, josta on tullut merkittävä teki pelialalla. Alkuvuodesta yhtiö osti 1,5 miljardilla dollarilla ESL:n sekä FaceItin, mikä tarkoitti lähes kaiken Euroopan esports-toiminnan siirtymistä saudien hallintaan. Keväällä se osti 8,1 prosentin siivun ruotsalaisesta peliyhtiöstä Embracer Groupista.

Gamers8 on suoraa jatkoa Saudi-Arabian vuonna 2020 aloittamalle Gamers Without Borders -turnaukselle, jonka miljoonien dollarien palkintorahat on ohjattu hyväntekeväisyyteen.

Esportsin suurimmat nimet eivät ole kokeneet Saudi-Arabian turnauksia tai maahan matkustamista. Turnauksissa kilpailee seuraavien viikkojen aikana FaZe Clanin, G2 Esportsin, Team Liquidin, OG:n, PSG.LGD:n, TSM:n, FURIA Esportsin, Complexityn ja Dignitasin kaltaisia tunnettuja nimiä.

Keväällä julkaistussa lausunnossa Team Liquid tuomitsi jyrkästi Saudi-Arabian kannan useisiin ihmisoikeuskysymyksiin. Organisaatio ei kuitenkaan linjannut etteikö se voisi osallistua maassa järjestettäviin turnauksiin.