Joukkueen edustajan mukaan pelijulkaisija Activision piti pokaalia liian rujona.

Peliyhtiö Activision on estänyt New York Subliners -joukkueen valmistaman pokaalin käytön tulevassa Call of Duty -peliturnauksessa.

Subliners järjestää Call of Duty -liigan kauden neljännen major-turnauksen New Yorkissa tänä viikonloppuna. Järjestäjä vastaa turnauksen voittajalle annettavasta pokaalista, joka ei tällä kertaa ollut Activisionin mieleen.

– Liiga hylkäsi pokaalimme sanoen sen olevan liian hirvittävä, Sublinersin luova johtaja Matt Lucero kertoi Twitterissä.

Activisionin päätöstä blokata pokaalin käyttö on ihmetelty, sillä Call of Duty -pelien ikäraja on vuodesta toiseen 18 vuotta.

– Kuka Karen (tiukkapipo) liigasta sanoi tämän olevan liian hirvittävä 😭😭 Me kirjaimellisesti katsomme peliä, jossa on kuolleita ihmisiä ympäri karttaa, hämmästeli eräs Twitter-käyttäjä.

– Ei hirvittävä, mutta ruma.

– Sen sijaan että joukkueet tekevät omat pokaalinsa omilla rahoillaan, niin miksei liiga.... tiedättekö... tarjoa itse pokaaleja?

– Tämä on makea. Rakastan ideaa uniikeista teemapokaaleista turnauksissa.

– Hienoin näkemäni pokaali!

Sublinersin järjestämä liigakauden neljäs major-turnaus on samalla viimeinen ennen 2,25 miljoonan MM-kisoja, jotka järjestetään heti elokuun alussa Los Angelesissa.