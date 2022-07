Twitch-tähti kylpee rahassa – paljasti OnlyFans-uransa jäätävät tienestit

”Amouranth” on Twitchin lisäksi supersuosittu OnlyFansissa.

Kaitlyn Siragusa eli ”Amouranth” takoo jäätäviä summia rahaa OnlyFans-tilillään. Nainen on Twitchin kaikkien aikojen 23. seuratuin striimaaja.

Twitchin suosituin naisstriimaaja Kaitlyn ”Amouranth” Siragusa on ladannut Twitter-tililleen kuvan, josta selviää naisen tienanneen OnlyFans-tilillään 33 miljoonaa dollaria.

OnlyFansin ottaman osuuden jälkeen 28-vuotiaalle naiselle on jäänyt ”vain” 27 miljoonaa dollaria. Siragusa tienmaa kuvan perusteella sivuston kautta noin 1,5 miljoonaa dollaria kuukaudessa.

Vuonna 2016 perustettu OnlyFans on uuden ajan sosiaalinen media, jossa eroottinen sisältö muodostaa pääosan palvelun sisällöstä.

Tilit voivat tarjoa sisältöä ilmaiseksi tai kuukausimaksua vastaan. Monet sisällöntuottajat myyvät kuvia ja videoita myös yksityisviestien kautta paketteina tai yksitellen. Siragusa on aiemmin kertonut tienaavansa jopa yhdellä kuvalla vajaat 200 000 euroa

Twitch-tähti myy OnlyFans-tilaustaan 14,99 dollarin kuukausihinnalla, mutta hänellä on useasti käynnissä alennuskampanja. Esimerkiksi juuri nyt hinta on 5,25 dollaria kuukaudelta. Naisella on myös ilmaistili, jolla hän käytännössä vain mainostaa maksullista tiliään.

Siragusa sanoi tänä keväänä lopettavansa kesällä sisällöntuottamisen OnlyFans-tililleen, mutta toistaiseksi hän ei ole pitänyt sanomisistaan kiinni. Jatkossa hän haluaa kuulemma keskittyä entistä enemmän Twitch-uraansa ja viihde-alaan.

Tienattuja miljoonia Siragusa on sijoittanut ostamalla esimerkiksi huoltoasemia sekä muovipalloja valmistavan yrityksen. Hän on lisäksi sijoittanut huomattavia summia osakkeisiin, kuten ostamalla kahdella miljoonalla dollarilla Activision Blizzardia.

Sijoitustensa ansiosta Siragusan tulot ovat sillä tasolla, että hän voi alkaa keskittyä pitkäaikaisen haaveensa eli eläinsuojelukeskuksen perustamiseen. Eläinrakkaalla naisella on kaksi hevosta ja koiraa.

Siragusalla on Twitterissä 2,5 miljoonaa fania, Instagramissa seuraajia on 307 000 ja YouTubessa 849 000. Twitchissä nainen on kaikkien aikojen 23. seuratuin peräti 5,6 miljoonalla fanilla.

Viime vuonna nainen oli Twitchin 33. katsotuin striimaaja. Suorissa lähetyksissä hän muun muassa tanssii, polskii uima-altaassa, tekee ASRM-sisältöä ja pelaa. Monien mielestä naisen sisältö on usein liian seksuaalissävytteistä Twitchiin. Hän on saanut palveluun väliaikaisen käyttökiellon useita kertoja.