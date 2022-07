Diablo Immortal -pelin härskit rahastustavat eivät ole lainkaan epäreiluja, väittää Blizzard-pomo Mike Ybarra.

Diablo Immortal on tuottanut Blizzard Entertainmentille yli 20 miljoonaa dollaria, mutta myös suututtanut tuhannet pelaajat mikromaksutarjonnallaan.

Blizzard Entertainmentin pomo Mike Ybarra puolustaa LA Timesin haastattelussa Diablo Immortal -pelin mikromaksuja, jotka ovat suututtaneet pelaajat.

– Kun mietimme pelin kaupallistamista, niin päällimmäisenä oli, miten voimme tarjota ilmaisen Diablo-kokemuksen sadoille miljoonille, jotka pystyvät pelaamaan 99,5 prosenttia pelistä, Ybarra kertoo haastattelussa.

– [Mikromaksut] tulevat vasta aivan pelin lopussa. Filosofiamme oli johtaa loistavalla pelattavuudella ja varmistaa, että sadat miljoonat voivat pelata kampanjan läpi ilman kuluja. Tästä näkökulmasta katsottuna pidän Diablo Immortalia onnistuneena esittelynä [uusille Diablo-pelaajille], Ybarra jatkoi.

Ybarra ei jakanut tarkempia lukuja, mutta kertoi noin puolet Diablo Immortalin pelistä olevan uusia asiakkaita Blizzardin ekosysteemissä.

Pelaajat ovat repineet pelihousunsa, koska pitävät mikromaksujen jatkuvaa tyrkyttämistä liian aggressiivisena. Peli tarjoaa mikromaksuja esimerkiksi ota tai jätä -tyylisinä tarjouksina, jossa heti pankkikorttiaan vinguttava pelaaja saa pienen alennuksen ostoksestaan.

Pelissä edetessä myös grindaamisen määrä kasvaa, jotta uusia varusteita saa hahmolle. Lompakon avaamalla säästää hermoja ja aikaa, mutta rahaa saa myös poltettua halutessaan. Kaikkein parhaimpien varusteiden hankkiminen hahmolle maksaa jopa 100 000 euroa.

Diablo Immortal on pelaajaraivon seurauksena Metacriticin kaikkien aikojen huonoiten arvostelluimpia pelejä. Pelaajien arvosana on 4500 arvion jälkeen 3/100. Pelaajaraivosta huolimatta peli on takonut rahaa kiitettävästi.

Ybarra kertoi haastattelussa myös yhtiön suunnittelevan BlizzCon-tapahtuman järjestämistä taas vuonna 2023. Uudeksi tapahtumajohtajaksi on palkattu hiljattain April McKee.

Yhtiö on perinteisesti juhlistanut BlizzConeilla pelejään ja esitellyt tulevia juttuja. Jopa 40 000 katsojaa vetävä tapahtuma on järjestetty viimeksi fyysisesti 2019.

Vuosina 2020–21 tapahtuma peruttiin koronapandemian takia. Lokakuussa 2021 yhtiö ilmoitti tapahtuman olevan ”toistaiseksi tauolla”, koska yhtiössä pohditaan ”tapahtumaa ja sen identiteettiä uudestaan”.

Blizzard ilmoitti tauosta pari kuukautta sen jälkeen, kun yhtiötä vastaan nostettiin kanne naistyöntekijöiden ahdistelusta ja syrjinnästä. Myöhemmin paljastui ahdistelua tapahtuneen myös BlizzConeilla. Skandaalin takia yhtiöstä on lähtenyt lukuisia pitkäaikaisia pomoja ja työntekijöitä.