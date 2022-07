Kahta kehuttua peliä jaetaan ilmaiseksi

Pelit saa ilmaiseksi Epicin pelikaupasta, kunhan toimii ennen torstai-iltaa.

Killing Floor 2 on kehuttu ”zombieräiskintä”, jolla on syystäkin K18-leima.

Epic Games Store jakaa pelikaupassaan ilmaiseksi Killing Floor 2 -toimintapeliä ja Ancient Enemy -korttipeliä.

Peleistä tunnetumpi on K18-ikärajalla varustettu Killing Floor 2, jossa pelaajan tehtävä on listiä mahdollisimman paljon zombeja muistuttavia hirviöitä Manner-Euroopassa. Kampanjatilaa voi pelata yksin tai jopa viiden kaverin kanssa netissä. Pelissä on myös nettimoninpeli. Väkivaltaisuuden takia peli sopii vain aikuisille.

Hirviömätön lisäksi tarjolla on vuoropohjainen strateginen korttiroolipeli Ancient Enemy, joka noudattaa perinteisestä sankaripelikaavaa: Pahat voimat ovat vallanneet maailman, joka sinun tulee pelastaa taistelu kerrallaan.

Ancient Enemy on vuoropohjainen strateginen korttipeli.

Molemmat pelit ovat saaneet hyvät arviot pelaajilta Steamissä. Metacritic kertoo Killing Floor 2:n saaneen kriitikoilta 75/100 pistettä ja Ancient Enemyn 73/100.

Pelit ovat lunastettavissa heinäkuuta kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja pelin lataavan ohjelman asentamista, joka sekin on maksuton.