Kalsareissa taisteleva potta­pää on pelastanut yli 2000 pelaaja – suosikki­­pelin tekijät lähettivät komean lahjan

Klein Tsuboi on rientänyt Elden Ringissä tuhansien pelaajien avuksi potta päässä ja kalsarit jalassa.

”LetMeSoloHer” nimimerkkiä käyttävä pelaaja on suorituksillaan saanut jopa Elden Ringin tekijöiden huomion.

Vuoden 2022 pelitapaus eli Elden Ring oli keväällä otsikoissa muun muassa hurjista myyntimääristä – ensimmäisen kuukauden aikana toimintaroolipeliä meni kaupaksi 13 miljoonaa – mutta myös erään pelaajan auttavaisuuden takia.

Monilla pelaajilla on ollut ongelmia läpäistä pelin vaikeimpiin pomotaisteluihin lukeutuva Malenia. Tällöin apuun on rientänyt taiteilijanimeä Klein Tsuboi käyttävä pelaaja, eli ”Let Me Solo Her” (anna minun hoitaa hänet yksin).

Tsuboi on kevään aikana tappanut Malenian auttaen yli 2000 pelaajaa. Taitava pelaaja on jäänyt monien mieleen poikkeuksellisen lahjakkuuden lisäksi hänen pelihahmostaan. Sillä kun on päässä potta ja jalassa vain kalsarit.

Tältä näyttää LetMeSoloHer pelissä. Pottapäällä on kalsarit jalassa ja kädessä katanat. Kuvakaappaus pelaajan YouTube-lähetyksestä.

Pelijulkaisija Bandai Namco on muistanut monien pelikokemukseen vaikuttanutta Tsuboita komealla paketilla, josta paljastui Elden Ring -aiheisia tuotteita kuten oikea miekka.

Tsuboi jakoi paketista kuvan Twitteriin, jossa se lähti nopeasti leviämään pelipiireissä. Twiitti on kerännyt yli 18 000 uudelleenjakoa ja 100 000 tykkäystä. Mukana oli myös kiitoskirje, jossa kehittäjät osoittivat kunnioituksensa Tsuboin saavutukselle.

Tsuboi on ladannut lähes 60 000 tilaajan tubekanavalleen muutamia videoita muiden pelaajien auttamisesta. Viimeisimmällä hän esittelee, miltä yli 2000 pelaajan auttaminen on näyttänyt hänen näkökulmastaan.