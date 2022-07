PlayStationin jättihitti saa jatkoa marraskuussa – tältä näyttää God of War Ragnarök

God of War Ragnarök päättää Kratosin seikkailut skandinaavisen mytologian parissa.

Vuoden 2018 God of War -peliä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta.

Kovasti odotettu God of War Ragnarök julkaistaan 9. marraskuuta 2022 PlayStation 4:lle ja 5:lle, Sony vahvistaa blogissaan.

Ragnarök on jatkoa vuonna 2018 julkaistulle God of Warille, joka on yksi PlayStationin kaikkien aikojen myydyimmistä ja menestyneimmistä peleistä. Sarjan uusin osa jatkaa Kratosin ja Atreuksen tarinaa pari vuotta siitä, mihin vuoden 2018 teoksessa jäätiin.

Skandimytologian maailmaan sijoittuvassa pelissä jatketaan seikkailua Pohjolassa, jossa vaara vaanii jokaisen kulmana takana. Uudella minitrailerilla parivaljakkomme sotii epäkuolleita vastaan, mutta lyhyt video päättyy jättimäisen Fenrir-suden noustessa ruudulle.

Ragnarök päättää God of Warin matkan skandinaavisen mytologian parissa. Pelistä julkaistiin viime syksynä ensimmäinen kunnon traileri, joka tarjosi myös pelikuvaa. Pelisarjan ikäraja on 18.

Pelistä syksyllä 2021 julkaistu pidempi traileri: