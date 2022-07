Twitchiä ei paljoa kiinnosta, minkä ikäiset katsojat seuraavat kasino- ja uhkapelilähetyksiä, jotka ovat sivustolla todella suosittuja.

Kasino- ja uhkapelit olivat Twitchin kahdeksanneksi katsotuin kategoria kesäkuussa. Kyseistä kategoriaa katsottiin kesäkuussa 39 miljoonan tunnin edestä, kertoo tilastopalvelu SullyGnome.

Uhkapelien kuuluminen Twitchiin nousee ajoittain pinnalle, mutta aiheesta on riittänyt keskustelua varsinkin viime kuukausina, kun meganimet Tyler ”xQc” Lengyel ja Tyler Faraz ”Trainwreckstv” Niknam ovat striimanneet pelaamistaan.

Kummankin Twitch-tähden yksittäinen lähetys voi tavoittaa jopa miljoonaa katsojaa. Vedonlyönnistä varsinkin kiinnostuneen Draken sponsoroitu uhkapelilähetys keräsi heinäkuussa yli 200 000 samanaikaista katsojaa.

Sekä Lengyel että Niknam ovat todenneet muutamaan otteeseen lopettavansa uhkapelaamisen striimeissään, mutta jo seuraavana päivänä he ovat olleet täyttä häkää metsästämässä pikavoittoja.

Moni kokee uhka- ja kasinopelien kuuluvan aivan muualle kun Twitchiin, koska palvelun käyttäjistä huomattava osa on alaikäisiä. Twitch kertoo sen käyttäjistä lähes 75 % olevan 16–34-vuotiaita. Tarkempaa ikäjakaumaa sivuilla ei paljasteta.

Kasinostriimien katselu onnistuu usein ilman tunnusta tai täysi-ikäisyyden vahvistamista. Twitchiä on syytetty useasti ongelman lakaisemisesta maton alle kaikessa hiljaisuudessa.

Twitch on vasta ihan hiljattain kokeillut laittaa kasinolähetyksiä ikärajakyselyn taakse, kuten Lengyel sai hämmästyksekseen huomata kesken lähetyksen. Kyseinen kokeilu on ollut kuitenkin testissä hyvin rajatusti tähän mennessä.

Striimaajista muun muassa Ludwig Ahgren, joka jätti Twitchin viime vuonna siirtyäkseen YouTubeen, on vaatinut tänä keväänä Amazonia kieltämään uhkapelaamisen näyttämisen suosikkialustalla.

Kasinopelit-kategoria on tarjolla heti ensimmäisten joukossa, vaikka sivustolle ei olisi kirjautuneena.

Keskiviikkoiltapäivänä 20.7.2022 uhkapelilähetyksiä seurasi yli 50 000 katsojaa suorana.

Osa kanavista huomauttaa sisällön olevan tarkoitettu vain aikuisille. Eteenpäin pääsee painamalla nappia vaikkei olisi kirjautunut. IS:n eri testitilanteissa monet kasinolähetykset lähtivät pyörimään jopa ilman huomautusta.

Muun muassa tämä lähetys, jota katsoi yli 1100 katsojaa, lähti pyörimään ilman aikuisille suunnattua sisältöä -huomautusta.

Suomen suurimmista tai tunnetuimmista striimaajista vain kahden kanavalla on nähty viimeisen kuukauden aikana runsaasti uhkapeliaiheista sisältöä. Molemmat pelailevat ulkomaisilla nettikasinoilla.

Vielä viime vuonna useat isot suomalaisnimet, Kuten BB-Anssinakin tunnettu Anssi ”Andypyro” Huovinen, pelailivat säännöllisesti ulkomaisilla sivustoilla. Huovinen on tänä vuonna lopettanut kasinopelien pelaamisen striimeissään. Hänen perässään on seurannut moni muu nimekäs kotimainen striimaaja.

Veikkauksella on Suomessa monopoli kasino- ja uhkapeleihin sekä niiden mainostamiseen. Ulkomaiset kasinotoimijat kiertävät kieltoa mainostamalla lainvastaisesti muun muassa sosiaalisessa mediassa ja Twitchissä.

– Markkinoinnin määritelmä on arpajaislaissa laaja ja se kattaa kaikenlaisen epäsuorankin mainonnan ja myynnin edistämisen. Tyypillisiä markkinoinnillisia elementtejä on esimerkiksi linkitykset rahapelisivustoille, kehotukset rahapelaamisen, rahapelaamiseen liittyvät edut jne, kertoo ylitarkastaja Seela Saraniva Poliisihallituksen arpajaishallinnosta.

– Kaipa tällaista striimausta voisi tehdä myös ilman myynnin edistämisen elementtejä. Poliisihallitus tarkastelee tapauskohtaisesti lähetyksen sisältöä ja sitä onko siinä kyse kielletystä rahapelien markkinoinnista.

Jo pelkän rahapeliyhtiön logon näkyminen voidaan katsoa markkinoinniksi, koska se edistää rahapeliyhtiön näkyvyyttä. Saraniva kertoo Poliisihallituksen puuttuneen useasti sosiaalisessa mediassa havaittuun laittomaan markkinointiin.

Poliisihallitus voi esittää markkinointikieltoa, jota voidaan edelleen tehostaa uhkasakolla.

FAKTA Peliriippuvuus Suomessa Arviolta 1–3 prosentilla suomalaisista on rahapeliriippuvuus, ja noin kolmasosa riippuvaisista suomalaisista on naisia. Nettipelien osuus rahapeliongelmien aiheuttajana on kasvussa. Rahapeleistä nettipelit aiheuttavat eniten velkaantumista, sillä nettipelaajien osuus yli 10 000 euroa velkaantuneista rahapelaajista vuonna 2021 oli lähes 90 prosenttia. Rahapeliriippuvuus sai Suomessa virallisen tautiluokituksen alkuvuonna 2022. Apua peliriippuvuuteen saa esimerkiksi osoitteesta peluuri.fi tai Peluurin numerosta 0800 100 101. Soittaminen on maksutonta eikä nimeään tarvitse kertoa, jos ei halua. Lähteet: Peluurin vuosiraportti 2021, THL, Tilastokeskus

Twitch on vuosien varrella ottanut nihkeästi kantaa uhkapelikeskusteluun. Viime syksynä Twitch sanoi hyllyttävänsä kanavat, jotka tarjoavat laittomia uhkapelilinkkejä tai kampanjakoodeja.

Amazonin omistama yhtiö on kuitenkin aiemmin reagoinut kiistanalaiseen sisältöön alustalla. Viime vuonna vähäpukeisiin lähetyksiin ja niin sanottuihin allas-striimeihin tehtiin rajoituksia.

Twitch on luonut melko tarkat ohjeistukset, miten paljon saa näkyä paljasta pintaa ja millä tavalla, jos hengailee kotona, on altaalla tai vaikka rannalla. Sivustolla on myös oma osionsa allas- ja rantalähetyksille.