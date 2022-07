Games Done Quick on kerännyt pelimaratooneillaan hyväntekeväisyyteen uskomattoman summan.

Mike Uyama on kerännyt perustamallaan tapahtumalla 39 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen. Games Done Quick -tapahtumissa läpäistään pelejä mahdollisimman nopeasti.

Maailman suurin pikapelitapahtuma Games Done Quick keräsi viimeisimmällä hyväntekeväisyystapahtumallaan kolme miljoonaa dollaria Lääkärit ilman rajoja -järjestölle.

26.6.–3.7. järjestetyssä tapahtumassa pelattiin viikon ajan eri pelejä läpäisten niitä mahdollisimman nopeasti – mutta myös suorittaen peleihin liittyviä haasteita, jos lahjoittajat avasivat lompakkojaan tarpeeksi. Osa peleistä pelattiin tapahtumapaikalla, mutta pelaajia osallistui myös verkon välityksellä.

Suomalainen Control-peli läpäistiin tapahtumassa 1,5 tunnissa:

Fakta Pikapelaaminen eli speedrunaaminen tarkoittaa pelien läpäisyä mahdollisimman nopeasti. Sääntöjä ja alagenrejä on paljon, kuten 100 % ja any %. Ensimmäisessä kello pysähtyy, kun peli on läpäisty sataprosenttisesti. Any %:llä taas pelin saa läpäistä miten haluaa, myös bugeja hyväksikäyttäen. Pikapelaamisen suosio on kasvanut erityisesti YouTuben ja Twitchin myötä. Genren juuret ovat kuitenkin 1990-luvun alkupuolella: Esimerkiksi Doomissa pystyi tallentamaan pelisuorituksen, minkä seurauksena alkoi aikojen vertailu ympäri maailmaa. Suomessa pikapelaamalla tekevät hyvää muun muassa Vauhtijuoksu ry ja FinnRuns, jonka seuraava tapahtuma järjestetään Jyväskylässä 7.–10.7. FinnRuns kerää tällä kertaa rahaa Mieli ry:lle.

Games Done Quick -tapahtumilla on kerätty 12 vuoden aikana hyväntekeväisyyteen 41 024 437 dollaria (noin 39,9 miljoonaa euroa). Tänä aikana on järjestetty 36 tapahtumaa.

Järjestö kerää nykyisin rahaa hyväntekeväisyyteen useita kertoja vuodessa eri tapahtumillaan, joista kaksi on kuitenkin selvästi ylitse muiden: tammikuussa järjestettävä Awesome Games Done Quick ja kesälle sijoittuva Summer Games Done Quick.

Games Done Quick -tapahtuma kerää yhteen kaikenlaisia pelaajia ympäri maailmaa. Tapahtuman mahdollistaa sadat vapaaehtoiset.

Lue lisää: 46 pelaajaa veivasi läpi 43 peliä pikavauhtia – saimaan­norpille kerättiin 5600 euroa

Washington Post kertoo tapahtuman syntyneen vuonna 2010, kun yhdysvaltalainen Mike Uyama pyysi äidiltään asunnon käyttöönsä kolmeksi päiväksi. Uyama sanoi haluavansa tehdä hyvää 20 kaverinsa kanssa järjestämällä pelimaratonin, joka striimattaisiin nettiin.

Äiti tuki poikaansa ja suuntasi viikonlopuksi hotelliin. Ensimmäisenä vuotena pelimaratonit keräsivät 10 000 dollaria hyväntekeväisyyteen. Tapahtuma kasvoi nopeasti ulos äidin kellarista, kun kerätyt summat ja tapahtuman kiinnostavuus räjähtivät käsiin.

Nykyisin tammikuussa ja kesällä järjestettävät päätapahtumat keräävät joka kerta miljoonia dollareita hyväntekeväisyyteen. Tempaukset keräävät netin välityksellä miljoonia katsojia seuraamaan häkellyttäviä pelisuorituksia.