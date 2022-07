Paavo ”podi” Heiskanen on yksi kuumimmista nimistä Suomen CS-kentillä.

Paavo ”podi” Heiskanen, 17, on ENCEn akatemiajoukkueen kuumin nimi.

Suomalainen Counter-Strike on kärsinyt vuosia todellisten tähtipelaajien puutteesta, mutta ajoittain myös kotimaasta nousee nuoria ja lupaavia lahjakkuuksia. Yksi heistä on ENCEn akatemiaohjelmaan kiinnitetty Paavo ”podi” Heiskanen.

Vasta 17-vuotias kemiläinen on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt pelata CS:ää jo vuosia. Peliin hän kertoo hurahtaneensa 11-vuotiaana, jolloin hän sai ensimmäisen pelikoneensa.

– Muutaman vuoden pelailin vaan, mutta noin vuoden 2020 lopulla aloin huomata, että alan olla ihan hyväkin tässä hommassa. Siinä vaiheessa rupesin miettimään tiimin etsimistä, Heiskanen kertoo Ilta-Sanomille.

Nuoren miehen tie vei kaverijoukkueiden kautta kilpakentille. Osoitteena oli lopulta SAWO Esports, jonka kokoonpanossa Heiskanen vietti noin neljä kuukautta. Tuossa ajassa uransa alkumetreillä oleva pelaaja alkoi jo saada huomiota kovemmankin kaliiberin tiimeiltä.

Heiskasen mukaan hän olisi saattanut löytää itsensä myös HAVUn tai Aleksi ”allu” Jallin Temp-joukkueen pelipaita niskassaan. Lopulta hän kuitenkin rustasi puumerkkinsä ENCEn akatemiasopimukseen.

– HAVUssa kävin testaamassa, mutta se oli pakko jättää väliin. Minulla oli ENCEn akatemian suhteen jo paperit pöydällä ja HAVU olisi ollut täysipäiväinen tiimi, joten olisi pitänyt lopettaa koulut. Allun (Jalli) joukkueessa kävin myös kokeilemassa, mutta kallistuin enemmän ENCEn puoleen.

Sami ”xseveN” Laasasen (vasemmalla) tähdittämä HAVU- ja Aleksi ”allu” Jallin Temp-joukkue olivat kiinnostuneita 17-vuotiaasta Heiskasesta.

Heiskanen kehuu vuolaasti ENCEn organisaatiota motivoivana tekijänä tiimin valinnalle, mutta akatemiajoukkueeseen liittymiseen on myös toinen syy. Toisin kuin jotkut ammattipelaajat, metallialaa opiskeleva Heiskanen ei halua jättää koulujaan kesken peliuran takia.

– Minulla on enää yksi vuosi jäljellä metallialan opintoja, joten ne olisi hyvä saada nyt pois alta ja voin sitten keskittyä kokonaan CS:ään. Ja samalla saisi tulevaisuuteen varasuunnitelman, että jos CS-ura nyt ei syystä tai toisesta lähdekään liitoon niin pääsee oikeisiinkin töihin, Heiskanen toteaa naureskellen.

Heiskanen kertoo, että perheensä kanssa hän ei ole joutunut taistelemaan CS-unelmiensa suhteen. Molemmat vanhemmat ovat seisoneet nuoren miehen takana.

– Isäkin pelailee välillä CS:ää ja hän on ollut tosi iso tuki. Äitikin on ollut tukena nyt kun on huomattu, että menestystä voi oikeasti tulla, mutta hän ei tosin ihan yhtä paljon peleistä tajua joten hän ei ennen kiinnittänyt ihan niin paljon huomiota näihin hommiin, Heiskanen sanoo.

ENCEn akatemiatiimi on periaatteessa uusi, mutta tuntemattomia pelaajat eivät toisilleen ole. Heiskanen on pelannut jossain muodossa jokaisen kanssa, mutta roolitukset uudessa tiimissä vaihtuvat.

Tiimissä pelinjohtajan pallille istuu Veeti ”S1rva” Sirva, siinä missä kolmikko Henri ”HENU” Ylilehto, Ville ”myltsi” Vilkman ja Youssef ”juissi” Adam ovat kivääripelaajia. Heiskanen itse tarttuu pelin tärkeimpään aseeseen eli AWP-tarkkuuskivääriin tai suomalaisittain ”bossiin”.

– Olen halunnut pelata bossia jo jonkun aikaa ja sanoin tryout-peleissä valmentajille, että voisin pelata sitä tarpeen mukaan. Ihan hyvinhän se on lähtenyt, vaikka uudessa roolissa on tietty paljon opittavaa, Heiskanen pohtii.

Debyyttinsä ENCE-akatemia pelaa tämän kesän Assemblyilla, jossa nähdään lisäksi HAVU, KOVA, Temp, Conquer, Cocolovers, norjalainen Voidapparat sekä brittinimi Into The Breach.

Heiskasen mukaan tiimi ei ole vielä ehtinyt harjoitella kovinkaan paljoa, mutta treenivastukset tulevat olemaan kovatasoisia. Tästä huolimatta Assembly-debyytistä akatemia lähtee jo hakemaan ainakin jonkinlaista vauhtia.

– Ei me tästä kauheasti olla tiiminä keskusteltu, mutta oma tavoitteeni Assemblyilla on playoff-paikka, Heiskanen toteaa ytimekkäästi.

Jatkossa Heiskanen nähdään osana samaa organisaatiota, jonka riveissä lähes kaikki CS:n nykyversion suomalaiset huiput on joskus nähty. Esimerkiksi entinen ENCE-tähti Jalli inspriroi monia nuoria CS-lupauksia pelikentille, mutta Heiskanen kertoo, ettei hänellä ole ollut peliuransa suhteen mitään suurempia esikuvia.

– En ole oikeastaan koskaan ajatellut tuollaisia. Olen pelannut omaa peliäni ja tehnyt enemmänkin vain niitä juttuja, jotka tuntuu itsestä hyvältä sen sijaan että lähtisin matkimaan ketään.