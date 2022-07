Tekniset ongelmat ja vaikeudet saada viisumeja ovat kurittaneet Apex Legendsin torstaina alkavaa MM-turnausta.

EA:n julkaisema Apex Legends on yksi suosituimmista nettiräiskinnöistä, mutta kilpapuolella pelin täyttä potentiaalia ei ole vielä saatu mitattua koronan takia, sillä kansainvälisiä turnauksia on pelattu kolmen vuoden aikana vain kolme.

Pelin neljäs megaluokan turnaus on torstaina Yhdysvalloissa alkava MM-turnaus, johon osallistuu 40 joukkuetta ympäri maailmaa. Voittaja vie puoli miljoonaa dollaria jaossa olevasta kahdesta miljoonasta.

Turnausta varjostavat kuitenkin erilaiset ongelmat, joista osa on vaivannut pelaajia jo pidemmän aikaa. Yhdysvalloissa pelataan kaikkea muuta kuin optimaalisissa olosuhteissa.

Peräti kahdeksan joukkuetta pelaa kisoissa normaalista poikkeavalla kokoonpanolla, koska pelaajilla on ollut vaikeuksia saada viisumeita Yhdysvaltoihin. Ilman viisumia on jäänyt yhdeksän pelaaja. Lisäksi kaksi ukrainalaispelaaja on joutunut jäämään pois, koska he eivät saa poistua maastaan.

Venäläinen huippujoukkue Team Empire joutui jättäytymään viisumiongelmien takia kokonaan pois kisoista. Empire voitti edellisen Euroopan-liigakauden ja oli viimeisimmässä huipputurnauksessa kahdeksas.

Lue lisää: Testasimme 4400 euroa maksavan peli­läppärin – Razer Blade mykistää monella tavoin

Toisekseen joukkueet eivät ole pystyneet harjoittelemaan MM-kisoja varten kunnolla. Pelin turnaustilassa oli kuukausia bugi, jonka seurauksena peli saattoi heittää pelaajia ulos kesken ottelun. Ongelma vaivasi jo pelin edellistä huipputurnausta, joka pelattiin huhti–toukokuun vaihteessa Ruotsissa.

EA korjasi bugin vasta juhannuksen jälkeen 28.6., joten joukkueet ovat voineet harjoitella kunnolla vain reilun viikon. Joukkueet ovat ajanpuutteen takia pelanneet päivittäin tuplamäärän harjoitusotteluita.

Useat joukkueet ovat matkustaneet Yhdysvaltoihin etukäteen pystyäkseen harjoittelemaan paremmin, mutta harjoitustilat ovat olleet kiven alla. Monet joukkueista varasivat harjoitustilaa pelikeskuksista.

– Maksoimme paljon rahaa harjoitusleiristä, mutta täällä on lapsia juoksemassa ympäriinsä. Internet on myös aina hidas ja tietokoneet huonoja. Kaikki on perseestä, kommentoi olosuhteita korealainen Shin ”Jusna” Yong-ju.

Kaiken muun ohella peli on ollut viime aikoina heikossa jamassa. Pelaajat ovat kärsineet yhteys- ja fps-ongelmista sekä erilaisista bugeista, kuten hahmojen kykyjen toimimattomuudesta tai siitä, etteivät ammukset tee vahinkoa. Useat ongelmista on korjattu tai ne eivät vaikuta laneilla pelaamiseen, mutta harjoitteluun ne ovat kuitenkin vaikuttaneet.

Osa pelaajista on kärsinyt huonoista yhteyksistä:

ALGS 2022: Championship -turnaus alkaa Pohjois-Carolinan Raleighissa torstai-iltana Suomen aikaa kello 20. Nelipäiväisen turnauksen ratkaisevat finaalipelit alkavat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 24. Turnauksessa ei pelaa suomalaisia.