Ubisoftin listalla on useita vanhempia Assassin’s Creed -pelejä, mutta myös kolme vuotta vanha nettiräiskintä Space Junkies.

Splinter Cell: Blacklist ja Space Junkies ajetaan muun muassa alas verkkopelaamisen osalta. Space Junkies on moninpeli, jota sitä ei voi pelata enää lainkaan syyskuun jälkeen.

Ranskalainen peliyhtiö Ubisoft ilmoittaa ajavansa alas 15 pelinsä verkkotoiminnot 1. syyskuuta 2022.

Syyskuusta alkaen esimerkiksi vain kolme vuotta vanha Space Junkies -vr-verkkomoninpeli ei ole enää lainkaan pelattavissa. Listalla on lisäksi useita Assassin’s Creed -pelejä ja esimerkiksi Splinter Cell: Blacklist.

Ubisoft poistaa samalla myös mahdollisuuden asentaa ja ladata lisäsisältöpaketteja sellaisiin peleihin kuten Assassin's Creed Brotherhood, Driver San Francisco, Prince of Persia: The Forgotten Sands ja Silent Hunter 5.

FAKTA Näiden pelien verkkotoiminnot ajetaan alas 1.9.2022 Anno 2070

Assassin's Creed II

Assassin's Creed 3 *

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Liberation HD

Assassin's Creed Revelations

Driver San Francisco

Far Cry 3 *

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU * = ei koske pelin vuonna 2012 julkaistua paranneltua versiota

Listatut pelit ovat pääosin jo vuosia vanhoja, mutta Ubisoftin päätös poistaa varsinkin mahdollisuus ladata ostettuja lisäsisältöpaketteja on saanut kritiikkiä.

Sosiaalisessa mediassa ja Redditissä moni on muistuttanut tämänkaltaisten päätösten pyyhkivän pois digitaalisten pelien historiaa. Reilumpi tapa ajaa alas pelejä olisi ujuttaa lisäsisällöt osaksi peliä, jotta käyttäjät pääsisivät niihin sitten käsiksi aivan ilmaiseksi.

– Moninpeli ei ole käytettävissä – ok. Dlc ei ole saatavilla – mitä ihmettä? Missä on hyvitys tuotteesta, jonka ostit, mutta jota et voi käyttää, kommentoi eräs Reddit-käyttäjä.

– Lisäsisältöjen lataamismahdollisuuden poistaminen haiskahtaa siltä, että uudisversioita on luvassa pian, pohdiskeli toinen.

– Pelit ovat yhä vähemmän ja vähemmän tulevaisuudenkestäviä. Juuri tästä syystä olen hyvin, hyvin skeptinen videopelien ”täysin digitaalisesta” tulevaisuudesta.

– Tästä syystä kieltäydyn ostamasta pelejä, jotka ovat riippuvaisia yhden yrityksen palvelimista. Doom teki asiat oikein jo vuonna 1993, ja voit pelata sen moninpeliä vielä vuonna 2022.