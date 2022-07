Maksoi puoli miljoonaa ja uran: 23-vuotias CS-tähti avautui myrskyisästä liitostaan

Kirill ”Boombl4” Mihailovin avioliitto maksoi uran ja hurjan summan rahaa.

23-vuotias venäläinen Counter-Strike-tähti Kirill ”Boombl4” Mihailov on avautunut venäläistubettajan haastattelussa kariutuneesta avioliitostaan, väitetystä huumeidenkäytöstään ja yllättävistä potkuistaan.

Mihailov sai toukokuun lopussa potkut Na’Vi-joukkueesta kolmen menestysvuoden jälkeen. Na’Vin mukaan Mihailov oli ”maineriski”. Pian potkujen jälkeen pelaaja oli otsikoissa julkiseksi loanheitoksi muuttuneen avioliittonsa takia, joka päättyi hiljattain.

Lue lisää: Intiimikuvia nettiin, väitteitä kiristyksestä ja huumeista... – CS-tähden avio­liitto muuttui julkiseksi loan­heitoksi

Lue lisää: Venäläis­kapteenille potkut maailman toiseksi parhaasta CS-joukkueesta

Mihailovin suorapuheisen haastatteluvideon sisällöstä uutisoi esimerkiksi Blix.gg.

Pelaaja kertoo tavanneensa nykyisen ex-vaimonsa Likan maaliskuussa 2021 pian aiemman suhteensa päätyttyä. Suhde oli heti alusta asti myrskyisä, sillä ensimmäisen puolen vuoden sisään pari erosi ja palasi yhteen kahdesti.

Mihailov kosi Likaa yllättäen marraskuussa 2021 voitetun PGL Major Stockholm -turnauksen jälkeen. Tämä tapahtui, vaikka pari ei ollut tuolloin yhdessä ja Mihailov oli muuttanut jo pois yhteisestä kodista. Pelaaja päätti kosia, koska oli eräällä lomamatkalla luvannut tehdä niin, jos hän voittaisi majorin.

Pari meni naimisiin vielä ennen vuoden 2021 päättymistä, mutta jo keväällä 2022 uutisoitiin parin olevan eroamassa. Lopullinen ja virallinen ero tuli pian Na’Vi-potkujen jälkeen 8. kesäkuuta. Avioliitto maksoi Mihailoville käytännössä hänen uransa, mutta myös paljon rahaa.

– Katsoin eilen pankkitililtäni, miten paljon olen siirtänyt rahaa hänen tililleen. Summa oli noin 28 miljoonaa ruplaa (479 000 €). Osa siitä meni hänen asuntonsa vuokraan, mutta muuten elämiseen, karvanpoistoihin, kauneushoitoihin, hänen lapseensa ja vaatteisiin, Mihailov avautuu videolla avioliittonsa hinnasta.

Lue lisää: Kohun keskellä oleva pelitähti läväytti huume­testin tuloksen julki

Mihailov sanoo oppineensa avioliitostaan sen, että on syytä kuunnella ystäviä ja läheisiä useammin. Hän myös kiisti toistamiseen Likan väitteet huumeriippuvuudesta, mutta myönsi kokeilleensa huumeita parin yhteisellä lomamatkalla. Kokeilu jäi kuitenkin yhteen kertaan.

Haastattelussa venäläispelaaja myös myönsi Na’Vi-potkujen tulleen Likan jakaman somesisällön takia. Lika oli jakanut Venäjä-myönteistä materiaalia, kuten kuvia joissa hänellä on Venäjän lippu maalattuna poskeensa tai hän poseeraa tankin kanssa.

Vaikeasta vuodesta ja kohuotsikoista huolimatta Mihailov toivoo pystyvänsä jatkamaan uraansa CS:n kirkkaimmassa kärjessä.

– Haluan palata keinolla millä hyvänsä. Tavoitteena on jatkaa pelaamista, olenhan vain 23-vuotias, ja tiedän miltä voittaminen maistuu. Haluan voittaa. Ei ole väliä kenen kanssa, koska tämä on unelmani. Koko elämäni on ollut vain CS:ää, pelaaja totesi haastattelun lopuksi.