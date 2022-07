Pelit ovat lunastettavissa torstaihin 7. heinäkuuta kello 18 asti.

Nyt on tarjolla täysin ilmaiseksi fantasiaa, taktikointia ja ryöstelyä.

Epic Games Store tarjoaa tällä hetkellä pelikaupassaan kolme peliä täysin ilmaiseksi tietokoneelle.

Tarjolla on toimintapeli Hood: Outlaws & Legends, roolipeli Iratus: Lord of the Dead sekä avoimen maailman fantasiaklassikko Geneforge 1 - Mutagen.

Kaikki pelit saa veloituksetta, kunhan ne muistaa ladata Epicin kaupasta torstaihin 7. heinäkuuta kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja pelin lataavan ohjelman asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.

Iratus: Lord of the Deadissa taistellaan epäkuolleista koostuvan armeijan kanssa örkkejä ja muita olioita vastaan.

Hood: Outlaws & Legends on keskiaikaiseen fantasiamaailmaan sijoittuva toimintapeli, jossa nelihenkiset joukkueet ryöstelevät toisiltaan, pyrkivät pääsemään saaliin kanssa karkuun ja mäiskivät muita pelaajia kuonoon. Peliä voi pelata yksin, mutta siinä on myös nettipelitoiminnot.

Iratus: Lord of the Dead on vuoropohjainen taktinen roolipeli, jossa yritetään nousta epäkuolleista koostuvan armeijan kanssa maan tasalle levittämään kuolemaa. Zombeista, luurangoista ja hengistä koostuvaa armeijaa pitää myös kehittää, jotta se pärjää monipuolisille vihollislaumoille.

Geneforge 1 - Mutagen on nykypäivään päivitetty versio avoimen maailman fantasiaklassikosta, jossa pelaaja ohjaa velhoa. Hahmon kanssa tutustutaan erikoiseen avoimeen maailmaan, jonne on haudattu jos minkälaisia salaisuuksia, joita selvittäessä pelaaja kohtaa erilaisia uhkia. Peli antaa pelaajalle vapaat kädet edetä omaan tahtiin ja omalla tavalla.

Hood: Outlaws & Legends -pelissä ryöstellään ja taistellaan muita rikollisjengejä sekä virkavaltaa vastaan.

Geneforge ja Iratus ovat saaneet Steam-käyttäjiltä erittäin myönteisen vastaanoton, mutta Hoodin kohdalla mielipiteet ovat jakautuneet. Metacritic-palvelussa kriitikoiden arvosana on Hoodille 62/100 ja Iratusille 78/100. Geneforgea ei ole arvioitu lainkaan.