Yksi maailman vanhimmista digi­festareista on suomalainen – näin juhlii kesällä 30 vuotta täyttävä Assembly

Assemblyn 30-vuotisjuhlat pidetään Helsingin Messukeskuksessa elokuun alussa. Paikan päälle odotetaan kymmeniätuhansia pelaamisesta ja digikulttuurista kiinnostuneita.

Assembly Summer 2022 -digifestivaali järjestetään 4.–7. elokuuta Helsingin Messukeskuksessa kolmen vuoden tauon jälkeen. Tapahtumassa juhlistetaan Assemblyn 30-vuotista taivalta.

Ensimmäinen Assembly-tapahtuma järjestettiin Kasavuoren koulukeskuksessa 24.-26. heinäkuuta 1992. Pienen porukan ”nörttimessuista” on kasvanut 30 vuodessa maailmallakin tunnettu digitaalista kulttuuria eri tavoin vaaliva festivaali, joka kerää nykyisin kymmeniätuhansia kävijöitä.

Esports on ollut jo vuosia isossa osassa tapahtuman ohjelmaa. Tänä vuonna lavoilla pelataan Counter-Strikea ja tappelupelejä.

Juhlavuoden kunniaksi elokuun tapahtumassa on luvassa monipuolista ohjelmaa, tapahtuman kesällä 2018 ostanut Telia kertoo tiedotteessaan.

Tapahtumassa on peräti kolme tapahtumalavaa, joista kaksi on omistettu esportsille. Päävetonaula on 15­000 euron Counter-Strike-turnaus, jota tähdittävät HAVU, KOVA, Temp ja ENCEn akatemia.

Toinen lava on pyhitetty taistelupeleille, kun Assymylly järjestetään toistamiseen. Luvassa on turnaukset viidessä eri tappelupelissä. Omien koneiden kanssa tapahtumaan saapuvat pelaajat voivat kilpailla keskenään CS:sä, Valorantissa, Overwatchissa, PUBGissa ja Rocket Leaguessa.

Messuhallissa pääsee myös retroilemaan, sillä esimerkiksi Pelihalli Sugoi tuo paikan päälle läjän arcade-pelikoneita. Pelattavaa tarjoavat lisäksi ainakin Skrollin, Nintendon ja KOVA Esportsin pisteet.

Assemblyn ensimmäisestä tapahtumasta tulee heinäkuussa 30 vuotta. Juhlat pidetään elokuussa tutussa paikassa – Helsingin Messukeskuksessa.

Assemblyn juuret ovat demoskenessä eli tietokoneiden avulla luoduissa taideteoksissa. Demot ovat vielä nykypäivänäkin vahva osa tapahtuman identiteettiä. Luvassa on jälleen demokisoja, näytöksiä ja jopa tutustuttamista ohjelmointiin.

Expo-alueella ohjelmaa tarjoaa muun muassa streamcorner by Ilta-Sanomat, jossa nähdään viikonlopun aikana kotimaisia striimaajia. Messualueella ovat myös esimerkiksi Pelaajat.com, HAVU Esports ja Jimm’s.

Päälavalla kruunataan ainakin cosplay-kilpailuiden voittajat, kilpaillaan bingossa, järjestetään paneelikeskusteluita ja nautitaan Assembly-taiteesta.

Messukeskukseen voi suunnata joko oman koneen kanssa pelaamaan tai vierailla muuten vaan. Konepaikkoja rakennetaan pohjakartan mukaan yli 2500. Uutuutena tapahtuma laajenee messukeskuksen ulkopuolelle, sillä paikalle saapuu useita vaihtoehtoja tarjoavia ruokarekkoja.

