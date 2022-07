Mario, Sonic, Turtles... – kesän peleistä nousee esiin todellinen jokeri

Vaikka alan suurimmat E3-messut peruttiin viime vuosien tapaan koronaviruksen takia, alkukesä on ollut videopelien puolella tapahtumarikasta aikaa. Tiedotuksia tulevista peleistä on tullut muun muassa Sonylta, Microsoftilta ja Nintendolta.

IS:n heinäkuun pelitärpit koostuvat perinteikkäistä lajityypeistä, jotka on toteutettu ansiokkaasti.

Hiljattain ratkesi 28 vuotta pelialalla vallinnut urbaani legenda: Michael Jackson työsti kuin työstikin musiikkia vuoden 1994 tasohyppelyyn Sonic the Hedgehog 3. Tämä vie heinäkuun pelitärppeihin, sillä pelin laajempi versio Sonic 3 & Knuckles on osa uutta Sonic-kokoelmaa.

Sonicin lisäksi tärpeissä on innostavaa Mario-jalkapalloa ja Turtles-peli, joka on niin hyvä, että normaalioloissa se olisi kuukauden ykkösnosto. Sen ohittaa kuitenkin hiuksenhienosti aivan uudentyyppinen mestariteos.

Sonic Origins

Neljän erinomaisen tasohyppelypelin kokoelmassa ilahduttaa harvinaisempi Sonic 3 & Knuckles. Osa musiikista on tosin vaihdettu, koska lisenssiongelmat vaivaavat Michael Jacksonin aitoja biisejä.

(Kehittäjä: Sonic Team. Saatavilla: Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 3.)

Neljästä Sonic-pelistä koostuva kokoelma kääntää katseen takaisin 1990-luvun tasohyppelygenren parhaimmistoon. Sonic Origins tuo klassikoihin myös kaivattuja muutoksia, mutta osa ratkaisuista jättää valjun maun.

Parasta nykimisen poistamisen lisäksi on, että viimein sarjan kolme numerojärjestyksessä ensimmäistä peliä julkaistaan laajakuvamuotoon. Sivuttaissuuntaiset Sonic-pelit ovat niin vauhdikkaita, että leveämmän kuvan merkitystä ei pidä vähätellä. Ja uusissa versioissa ei enää kerätä lisäelämiä, vaan kenttiä saa yrittää loputtomiin.

Kokoelman kruunaa monessa mielessä sarjan paras osa Sonic CD (1993), joka tosin oli jo saatavilla laajakuvassa. Mukana on myös pelien vanhat 4:3-kuvasuhteen versiot, joissa uusintayrityksiä on rajatusti. Oudosti sääntöjä ei voi vaihtaa uusien ja vanhojen versioiden välillä.

Tarjolla on kaunista kuvataidetta, musiikkia ja videoita, joita ei kuitenkaan kannata missään nimessä ostaa oikealla rahalla. Kaiken oleellisen saa avattua pelaamallakin. Tunnelmaa nakertaa lisäksi, kun osa biiseistä on nimetty väärin, mutta tämä päivittynee pian.

Mario Strikers: Battle League Football

Hienojen urheilufantasiasarjojen NBA Jam ja Wayne Gretzky's 3D Hockey jalanjäljissä kulkeva Marion jalkapallo muistuttaa lajiaan etäisesti. Ja niiden tavoin tämä tympäisee yksin, mutta loistaa yhdessä.

(Next Level Games, Nintendo. Switch. Pegi 7.)

Mario tunnetaan ensisijaisesti pomppimispeleistä, mutta Nintendon kestosuosikki on esiintynyt ansiokkaasti muissakin lajeissa. Mario on vakuuttanut muun muassa golf- ja tenniskentillä, lautapelimäisissä minipelikokoelmissa ja talvi- ja kesäolympialaisissa. Sivuosista upein on ajosarja Mario Kart.

Mutta Mario tarjoaa myös hyvin omintakeisen näkemyksen jalkapallosta. Asia on tosin saattanut unohtua, sillä edelliskerrasta on jo 15 vuotta. Mario Strikers: Battle League Football onkin riemukkaan futiksen tyylikäs paluu. Tässä on epäilemättä sarjan paras osa.

Viidellä viittä vastaan pelattavat ottelut näyttävät kaoottisilta, mutta pelatessa kaikki selkenee. Ohjattavuus on terävää ja taktista. Säännöt ovat puolestaan juuri sopivan älyttömät. Matsit käydään häkeissä avaruudessa, vastustajia niitataan seiniin ja superpotkut palkitaan kahdella maalilla.

Kyse on eräänlaisesta jalkapallon fantasiasta, joka liittyy aitoon asiaan vain vähän, mutta innostaa ja koukuttaa pitkään harjoitteluun. Ja tämä on ehdottomasti parasta porukassa. Nettipeli kiinnostaa, mutta ei vedä vertoja saman ruudun moninpelille, johon saa peräti kahdeksan pelaajaa.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Pelasi yksin tai yhdessä, kokoisuus on upea – joskin hyvin erilainen. Yksinpeli on rauhallista ja taktista, kun taas jopa kuuden hengen kesken mäiskintä alkaa muistuttaa hallitsematonta kaaosta.

(Tribute Games. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 12.)

Voi olla vaikea uskoa, mutta käsissä on oikeasti hyvä Turtles-peli. Asiaa epäilee jo luonnostaan – niin kehnoja ovat olleet sarjaa viime vuosikymmenet määrittäneet pelit. Mutta nyt sävel muuttuu: Shredder’s Revenge ylittää jopa sarjan 1980- ja 90-lukujen kukoistuksen.

Lajityyppi on beat ’em up, eli idea on läpäistä sivuttaisia kenttiä päihittämällä vuoron perään eteen astuvia vihollisia. Perinteikäs genre vaatii sekä syvällistä mekaniikkaa että tiettyä helposti lähestyttävyyttä. Ja niiden oikea yhdistelmä on vaikea toteuttaa.

Mutta nyt kaikessa onnistutaan ihailtavasti. Vauhdikkaan pelaamisen oppii hetkessä, eikä ja mielenkiinto pysyy yllä hullunmyllyssä. Peli on rento ja reilu, hiottu ja haastava. Kyvyiltään eroavia hahmoja on seitsemän, ja kenttiä löytyy 16 kappaletta.

Peli vakuuttaa myös ulkoisesti. Pikseligrafiikka on poikkeuksellisen näyttävää, ja taustalla jyllää yksi vuoden parhaista soundtrackeista, joka huipentuu legendaarisen Wu-Tang Clanin jäsenten uutuusbiisiin.

Shredder’s Revenge on paitsi kaikkien aikojen Turtles-peli, se on myös yksi parhaista beat ’em up -peleistä koskaan. Tätä pelataan vielä pitkään.

Neon White

Kekseliäästi räiskintää lähestyvä Neon White on ilmestys liikkeessä. Tyylikäs peli on räjähtävän nopea ja silkkisen sulava. Se kannustaa myös ihmeen luontevasti oppimaan aina vain paremmaksi.

(Angel Matrix. Pc, Switch. Pegi 12.)

Paperilla tämä kuulostaa oudolta. Neon White koostuu tulitaisteluista, visuaalisten novellien tapaisesta kerronnasta ja sivuhahmojen kanssa ystävystymisestä lahjoja antamalla. Lisäksi pikkuruisia kenttiä tulee läpäistä mahdollisimman nopeasti speedrun-hengessä.

Kentistä kerätään pelikortteja, jotka määrittävät aseet, kuten haulikot tai tarkkuuskiväärit. Kortit voi myös hylätä, jolloin aktivoidaan tuplahyppyjen, vauhtipyrähdysten ja ilmasyöksyjen kaltaiset kyvyt. Tarkoitus on kukistaa nopeasti kaikki viholliset ja päästä maaliin. Välillä seurataan villiä tarinaa.

Neon White on äärimmäisen haastava, mutta pelaamaan oppii kuin itsestään. Ohjaus on tarkkaa ja napakkaa, mutta hypyt ovat kevyitä ja ilmavia. Ilahduttavasti genren kliseet eli räjähtävät tynnyrit toimivat nyt trampoliineina. Harjoittelemalla kentät oppii lentämään ja liitämään läpi sirkusesityksen tavoin.

Kuten sanottua, idea on outo. Mutta tämä toimii. Lopputulos on unenomainen, suorastaan maaginen räiskintäpeli, jollaista ei ole ennen nähty. Tämän tason mestariteos virkistää etenkin lajityypissä, jossa todelliset neronleimaukset tuntuvat olevan yhä harvemmassa.