Jarno Opmeer on F1-pelien ykkösnimi, jonka videot keräävät YouTubessa hurjia näyttökertoja.

Jarno Opmeer on F1-pelin supertähti, jota seuraavat sadattuhannet pelaajat ja formulafanit.

22-vuotias hollantilainen Jarno Opmeer on maailman paras F1-pelisarjan pelaaja. Hän on voittanut F1 Esportsin kahdesti peräkkäin vuosina 2020 ja 2021. Opmeer on myös suosittu tubettaja ja striimaaja.

Erityisen suosittuja ovat olleet hollantilaisen haastevideot, kuten pystyykö hän nousemaan viimeiseltä sijalta kärkeen 15–20 kierrosta kestävän kilpailun aikana. Kyseisissä haasteissa Opmeer pelaa pelin tekoälyä vastaan 110 prosentin vaikeustasolla, joka on kaikista vaikein.

Hollantilainen on tehnyt F1 22 -pelissä mainitunkaltaiset haastevideot Monacon ja Melbournen radoilta. Molemmilla kerroilla Opmeer nousi voittoon hurjien ohitusten vauhdittamana.

Opmeerin haastevideo Monacon ahtaalta katuradalta:

Opmeer edustaa Mercedeksen F1-tallia, joten hän ajaa mersulla myös videoillaan. Sen takia kaikki autot ovat haastekisoissa yhtä tehokkaita, jotta häntäpään tallitkin tarjoaisivat vastusta hollantilaiskuskille.

Ei kuitenkaan riittävästi. Opmeer nimittäin yleensä voittaa haastekisat, vaikka joutuukin tekemään toden teolla töitä päästäkseen ruutulipulle ensimmäisenä. F1-mestari iskee erityisesti hitaissa mutkissa, jotka ovat tekoälyn akilleenkantapää. Hollantilainen hakee lisäksi ohituksia hieman erikoisemmissa paikoissa – joskus melko kyseenalaisesti.

Näin Opmeer rökitti tekoälyn Melbournen uusitulla radalla:

Opmeer voitti F1 Esportsin vuonna 2020 ajaessaan Alfa Romeolla.Mercedes kaappasi mestarikuljettajan seuraavalle kaudelle, jolla hollantilainen puolusti mestaruutta onnistuneesti. Syksyllä alkavalla kaudella Opmeer ajaa jälleen Mercedeksellä.

F1 Esportsissa autojen väliset nopeus- ja kestävyyserot on poistettu, joten mestari ratkotaan puhtaasti taktikoimalla ja luottamalla kuskien ajotaitoihin.