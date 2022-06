PlayStation Premium -tilaajat pääsevät käsiksi yli 700 peliin, joihin mahtuu niin uusimpia PS5-hittejä kuin myös vanhoja PS1-klassikoita. Kokeilimme palvelun kalleinta tilaustasoa.

PlayStationin uusi kolmeen käyttäjätasoon jakautuva Plus-tilauspalvelu avattiin juhannuksen alla viimeinkin myös Suomessa. Tilauspalvelu koostuu kolmesta jäsenyystasosta:

Essential (8,99 €/kk): Kolme ilmaista etupeliä kuukausittain, pilvitallennustilaa, pääsyn nettimoninpeleihin ja alennuksia.

Extra (13,99 €/kk): Kaikki mitä kuuluu Essentialiin sekä jopa 400 ladattavaa PS4/PS5-peliä.

Premium (16,99 €/kk): Kaikki mitä kuuluu Essentialiin ja Extraan sekä mahdollisuus kokeilla pelejä aikarajoituksin, pelata aiempien PlayStation-konsoleiden pelejä (jopa 340 peliä), sekä striimata pelejä asentamatta niitä.

Paketit on saatavilla myös vuosimaksulla, jolloin kokonaishinta hieman on pienempi kuin kuukausimaksulla.

Kalleimman Premium-paketin tarjontaa.

Essential on käytännössä vanha PlayStation Plus -tilauspalvelu, jonka rinnalla toiminut PlayStation Now -pelitilauspalvelu on sulautettu osaksi Extra- ja Premium-paketteja. Palvelu toimii PS4:llä ja 5:llä.

Kahden kalleimman jäsentason tarjonta pursuaa PS5:n menestyspelejä, kuten God of War, Death Stranding, Demon’s Souls ja Returnal. Premium-tilaajat pääsevät lisäksi pelaamaan Ape Escapen, Oddworld: Abe’s Oddyseen, Tekken 2:n ja Jak 3:n kaltaisia vanhoja pleikkariklassikoita.

Toisin kuten kilpailevassa Xbox Game Pass -tilauspalvelussa PlayStation Plussaan ei ole tulossa uutuuspelejä heti julkaisupäiväksi. PlayStation-pomon Jim Ryanin mukaan uutuuspelien lisääminen heti palveluun ei sovi nykyiseen bisnesmalliin ja pelien laatu laskisi. Hän kuitenkin muistutti asioiden voivan muuttua nopeasti, kuten pelialalla on tapana.

Kuvassa näkyy osa tarjolla olevista klassikkopeleistä.

Sopivaa jäsentasoa miettiessä on hyvä pohtia omaa tarvetta. Pääosa pärjää varmasti Essentialilla, mutta kokeilunhaluiset ja nostalgiatripin perässä olevat suuntaavat katseensa kahteen kalleimpaan.

Premium-paketin valinneet voivat asentamisen lisäksi striimata valikoituja pelejä suoraan verkosta. Osa klassikkopeleistä on vain striimattavissa. Extra-tilaajien pitää aina asentaa haluamansa pelit.

PlayStation 5:llä tallennustilaa on käytettävissä noin 650 gigatavua, joka ei riitä nykypäivänä pitkälle, koska pelit ovat helposti 50–100 gigatavua. Myös tämä tuo oman haasteensa kalleimpien jäsentasojen kohdalla, koska tila loppuu todennäköisesti nopeasti

Vanhempia pelejä voi kuitenkin asentaa esimerkiksi ulkoiselle kiintolevylle, koska ne eivät osaa ottaa kaikkea irti nykypäivän konsolien tehoista.

PS5:llä selatessa osa peleistä löytyy kuratoiduilta listoilta, jotka antoivat melko kattavan kuvan tarjonnasta.

Ilta-Sanomat testasi juhannuksen aikana pikaisesti uudistettua tilauspalvelua Premium-jäsentasolla. Pelivalikoima on runsas, mutta selaaminen on työlästä ja osittain sekavaa, koska suodattimia on kehnosti.

Muutamat sattumanvaraisesti valitut striimattavat pelit toimivat hyvin, mutta parhaan pelikokemuksen saa takuuvarmasti lataamalla pelin, jos se on mahdollista.

PS1-klassikko Ape Escape toi hymyn testaajan huulille, mutta nykypäivän herkkuihin ja laatuun tottuneena riemu ei pitkään kestänyt. PS1:n ja PS2:n parissa kasvaneena jätän hyvät muistot suosiolla pölyttymään, vaikka valikoimasta löytyi muutama vanha suosikkipelini.

PlayStation Plus Essential on monille yhä paras valinta, sillä verkkopelitoimintojen lisäksi sillä saa pelattavaksi pari peliä kuukausittain. Useimmille se on enemmän kuin tarpeeksi. Kalliimpia paketteja voi kokeilla korottamalla jäsentasoa kuukauden ajaksi lisämaksusta.

Monet ovat maksaneet Plus-tilauksesta saadakseen pelitallennukset kätevästi pilveen, jolloin esimerkiksi konsolin vaihtaminen on helppoa. Tilauksen päättyessä Sony säilöö tallennuksia pilvessä vähintään puoli vuotta, mutta joskus jopa pidempään.