Yli 50 miljoonaa myynyt peli ajetaan alas syksyllä

Overwatch 2 korvaa lokakuussa Overwatchin.

Sojourn on yksi Overwatch 2:n uusista hahmoista.

Blizzard Entertainmentin menestyspeli Overwatch saa lokakuussa kauan odotetun jatko-osan, Overwatch 2:n, jonka julkaisun yhteydessä alkuperäisversio ajetaan alas.

Asia vahvistettiin Redditissä pidetyssä kyselytilaisuudessa. Pelinkehittäjien mukaan jatko-osa korvaa vuonna 2016 julkaistun alkuperäisversion, jota on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta. Pelaajien tilastot ja esineet siirtyvät automaattisesti jatko-osaan.

Blizzard sanoi jo vuonna 2019 Overwatch 2:n esittelytilaisuudessa aikovansa yhdistää alkuperäisversion ja jatko-osan, mutta silloin puhuttiin vain pelien viemisestä saman ohjelmiston alle. Vasta nyt paljastui suunnitelma sulkea alkuperäisversio kokonaan.

Alasajopäätös perustuu todennäköisesti odotuksiin, että pelaajamäärät laskisivat niin alas, ettei pelipalvelimien ylläpito olisi enää kannattavaa.

Overwatch 2:n moninpeli on täysin ilmainen, joten pääosa alkuperäisen Overwatchin pelaajista siirtyisi siihen hyvin todennäköisesti muutenkin julkaisussa. Tästä huolimatta alkuperäisversion lopettamista on hieman kummasteltu, sillä päätöksen takia Overwatch 2 on käytännössä jatkossa yksinkertaisesti Overwatch.

Peleillä on myös isoja eroja keskenään. Alkuperäisversiossa joukkue koostui kuudesta pelaajasta, jatko-osassa joukkuekoko on rajattu viiteen. Tämä vaikuttaa merkittävästi muun muassa pelitapaan ja kokemukseen. Muutosten seurauksena taas on muokattu karttoja ja hahmoja.

Toukokuussa 2016 julkaistu Overwatch on myyntilukujen perusteella yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä peleistä. Vuosia odotettu jatko-osa julkaistaan 4. lokakuuta pc:n lisäksi PlayStation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Seriesille sekä Nintendo Switchille.

Overwatch 2:n ilmestyessä peli sisällä heti kaikkea luvattua sisältöä, kuten tehtävätilaa, sillä sisältöä tuodaan peliin tasaisin väliajoin. Julkaisussa peli koostuu ilmaisesta moninpelistä, jota on höystetty uusilla hahmoilla ja kartoilla.

Jatko-osassa on käytössä myös uusi rahoitusmalli ja virtuaalivaluutta. Jatkossa julkaisija tekee rahaa myymällä skinejä ja taistelupasseja, jonka tehtäviä suorittamalla pelaaja saa palkintoja. Kritisoidut yllätyslaatikot eli lootboxit on poistettu pelistä kokonaan.