Ibai Llanos rikkoi Twitchin vanhan katsojaennätyksen melkein miljoonalla katsojalla.

Ibai Llanos, 27, on yksi Espanjan suosituimmista nettijulkkiksista.

Espanjalainen internetjulkkis Ibai Llanos on rikkonut Twitch-palvelun katsojaennätyksen viimeisimmällä tempauksellaan.

Llanos järjesti lauantaina Barcelonassa tapahtuman, La Velada del Añon, jossa useat espanjalaiset julkkikset ja somevaikuttajat ottivat mittaa toisistaan nyrkkeilykehässä. Tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa.

Tapahtuman Twitch-lähetystä katsoi samanaikaisesti parhaimmillaan 3,3 miljoonaa silmäparia, mikä on melkein miljoona enemmän kuin palvelun vanha ennätys. Keskimäärin katsojia oli 2,4 miljoonaa.

27-vuotias Llanos nousi tunnetuksi League of Legends -pelin selostajana. Hän aloitti selostamisen vuonna 2014, ja useamman selostusvuoden jälkeen hän siirtyi laaja-alaisemmaksi sisällöntuottajaksi 2020. Sen jälkeen hänen seuraajamääränsä ja suosio räjähtivät.

Korona-aikana Llanos on järjestänyt erilaisia Twitch-tempauksia ja ohjelmia, joita ovat tähdittäneet monet espanjalaisjulkkikset. Llanos muistetaan muun muassa ilmapalloilun MM-kisoista sekä yhdestä ensimmäisistä haastatteluista, joita Lionel Messi antoi siirryttyään viime kesänä PSG:hen.

Llanosin omassa keskusteluohjelmassa (Charlando Tranquilamente) on nähty vierailemassa muun muassa Ronaldinho, Sergio Ramos, Ed Sheeran, J Balvin ja Gerard Piqué, josta on tullut striimaajan ystävä ja bisneskumppani.

Piquélla ja Llanosilla on nykyisin yhteinen kilpapelitalli, KOI Esports, joka kilpailee League of Legendsin lisäksi Valorantissa. Se on lyhyessä ajassa noussut Euroopan kuumimpien nimien joukkoon.

Espanjalaisella striimitähdellä on TikTokissa ja Twitchissä 11,1 miljoonaa fania, Twitterissä 9,5 miljoonaa, YouTubessa 9,3 miljoonaa ja Instagramissa 7,6 miljoonaa.