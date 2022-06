ENCE sai valtiolta yli puoli miljoonaa – näin suomalaiset esports-organisaatiot käyttivät tukia

Toimitusjohtajan Mika Kuusiston mukaan ENCE on koronapandemian alettua hakenut ja myös saanut tukia useasta eri lähteestä.

Mika Kuusisto on ENCEn toimitusjohtaja.

Koronapandemian aikana valtio on jakanut merkittäviä avustuksia ja tukia eri kanavien kautta suomalaisille yrityksille ja yhdistyksille.

Viime viikolla nämä eri lähteistä jaetut tuet kokosi yhteen Helsingin Sanomat. HS:n selvityksessä tukia saaneiden tahojen joukosta löytyi myös useita esports-toimijoita.

Näistä merkittävin on kotimaan johtava esports-organisaatio ENCE, jolle Valtionkonttori oli myöntänyt vuoden 2021 alkuun mennessä yhtiölle 147 863 euroa tukea. HS:n selvityksen mukaan ENCE on saanut tukia nyt yhteensä 544 882 euron edestä.

Ilta-Sanomien tavoittaman ENCEn toimitusjohtajan Mika Kuusiston mukaan tuo summa ei ole pelkästään Valtiokonttorilta, vaan useasta eri lähteestä.

– ENCEn osalta saimme Valtiokonttorin tukea kolmella hakemallamme hakukierroksella. Kolmella hakukierrokselle kuudesta emme hakeneet tukea. Valtiokonttorin kustannustuki on myönnetty ENCElle, kuten muillekin, perustuen liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella, Kuusisto kertoo.

ENCEn liikevaihto tippui Kuusiston mukaan vuonna 2020 yli 40 prosenttia edellisvuodesta. Täten Valtionkonttorin tuki auttoi organisaatiota maksamaan esimerkiksi palkkakuluja ja muita joustamattomia kustannuksia.

ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto (oik.). Vasemmalla ENCEn NHL-jääkiekkopelin moninkertainen EM-voittaja sekä pelin ensimmäinen MM-kultamitalisti Erik Tammenpää.

Toisena merkittävänä tukena ENCE haki Business Finlandin myöntämää liiketoiminnan kehittämisrahoitusta vuonna 2020. Nämä avustukset ovat Kuusiston mukaan tarkoitettu uusien liiketoimintamallien suunnitteluun ja kehittämiseen.

– Tässä on erityisen huomioitavaa se että kyseinen rahoitus perustuu investointeihin joita sitouduimme tekemään uusien liiketoimintamallien kehittämiseen, ei niinkään jo syntyneiden kustannusten kattamiseen kuten Valtiokonttorin tilanteessa, Kuusisto sanoo.

HS:n selvitys piti sisällään myös ely-keskusten myöntämät suorat yritystuet, mutta Kuusiston mukaan suoranaista rahoitusta ENCE ei keskuksilta ole saanut.

– ELY-keskukselta emme saaneet suoraa rahallista tukea, vaan tuen myötä saimme ostettua ELY-keskuksen hyväksymiltä kumppaneilta palveluita merkittävästi alhaisemmalla hinnalla, Kuusisto kertoo.

ENCE on ensisijaisesti kilpajoukkue, mutta samalla mediatalo. Kilpapelaamisen saralla organisaatio on niittänyt menestystä neljässä eri pelissä. Vuoden 2021 lopulla ENCEstä kerrottiin IS:lle, että palkkalistoilla on 11 pelaajan lisäksi noin 15 työntekijää.

ENCEn kruununjalokivi eli organisaation Counter-Strike-joukkue on tätä nykyä kansainvälinen.

Selvästi pienempiä summia avustuksia ovat saaneet myös muut kotimaiset esports-organisaatiot.

Suomen esports-kentän perinteikäs kakkosnimi HAVU Gaming sai tukia yhteensä 62 600 euroa. HAVUn toimitusjohtajan Lasse Salmisen mukaan organisaatio haki ja sai tuon summan HAVUn sosiaalisen median ja sisältöjen kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen.

– Suurin osa summasta meni siis uusien aiheeseen liittyvien työntekijöiden palkkoihin. Teimme myös summan käytöstä raportin ELY-keskukselle, ja saimme positiivista palautetta selkeästä ja tarkasta raportista, Salminen kertoo.

HIFK:n perustama hREDS sai avustuksia 71 958 euroa. SJ Esportsille myönnettiin avustuksina 38 000 euroa.

Molemmat organisaatiot luopuivat CS-joukkueistaan vuodenvaihteen aikoihin. SJ:n palkkalistoilla ei tällä hetkellä ole tiimejä, siinä missä hREDSin riveistä löytyy yhä NHL-kilpajoukkue.

Esports on ollut kotimaisille toimijoille toistaiseksi melko kehnoa bisnestä ja pääosa heistä tekee tappiota vuodesta toiseen. Ainoat miljoonaliikevaihtoon yltäneet toimijat ovat ENCE ja digifestivaali Assembly. Molemmat tekivät tappiota vuonna 2020.