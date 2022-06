Pelikauppa Epic Games Store jakaa tällä viikolla yhden sijasta kaksi peliä ilmaiseksi.

Ensimmäinen näistä on lautapelien ystäville varmasti mieluinen A Game of Thrones: The Board Game. Nimensä mukaisesti kyseessä on huippusuosittuun Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan perustuvan lautapelin videopeliversio.

Käytännössä peli muistuttaa pitkälti klassista Diplomacy-lautapeliä, mutta Euroopan valtaamisen sijaan pelaajien tavoite on kaapata itselleen Westerosin Seitsemän kuningaskunnan herruus. Voittoa pelissä et saavuta ilman liittoumia, mutta et myöskään ilman että pettäisit liittolaisesi.

A Game of Thrones -lautapeli ei ole edes videopelinä yksinkertaisimmasta päästä.

Toinen tämän viikon ilmaispeli on Car Mechanic Simulator 2018, joka on pitkälti nimensä mukainen. Pelaajan tehtävänä on korjata, virittää, maalata ja ajaa autoja.

Toisin kuin esimerkiksi kotimaisessa My Summer Carissa, Car Mechanic Simulatorin pointtina on realismi grafiikan sekä pelattavuuden osalta. Pelaajan käsiin päätyvät työtehtävät vaihtelevat hurjasti ja kohtaat pelissä yli tuhat erilaista auton osaa, kymmeniä työkaluja ja yli 40 erilaista autoa.

Molemmat pelit saat kaupasta itsellesi veloituksetta, kunhan ne muistaa ladata Epicin kaupasta torstaihin 30. kesäkuuta kello 18.00 mennessä. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja pelin lataavan ohjelman asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.