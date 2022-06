Upea seikkailupeli ilmaiseksi Steamissa nyt

Kehutun seikkailupelin saat itsellesi Steamista maksutta, kunhan muistat toimia nopeasti.

Kaksoset Tyler (vas) ja Alyson (oik) matkaavat Tell Me Why -pelissä tutkimaan äitinsä kuolemaa.

Kehuttu seikkailupeli Tell Me Why ja sen kaksi jatkolukua ovat rajoitetun ajan ilmaisena jaossa Steam-pelikaupassa.

Dontnod Entertainmentin kehittämässä pelissä pelaaja astuu kaksosparin puikkoihin. Telepaattisesti keskenään kommunikoivat Tyler ja Alyson matkaavat kymmenen vuoden poissaolon jälkeen kotikonnuilleen syrjäiseen Alaskaan tutkimaan äitinsä kuolemaa.

Mysteeri ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen selvitettävä, sillä kaksosten muistot menneestä eroavat paikoin täysin. Tell Me Whyn ytimessä onkin pelimaailman arvoitusten ratkominen, mutta väkivallan sijaan tämä toteutuu narratiivin sekä pulmanratkonnan kautta.

Alun perin vuonna 2020 julkaistu peli sai aikanaan kehuja etenkin hahmoistaan, tarinankerronnastaan ja miljööstään. Erityistä kiitosta peli sai myös aktivistijärjestöiltä siitä, että se kuvasi esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä vakuuttavalla ja kunnioittavalla tavalla.

IS arvoi pelin vuonna 2020, ja sitä luonnehdittiin syksyn ykköstapaukseksi.

– Kaikki tiivistyy kihisevän jännittävässä ja salamyhkäisessä tarinassa, joka pitää pauloissaan täydellisesti lopputeksteihin saakka, kirjoitti pelitoimittaja Johannes Valkola.

Lue lisää: Transmiehen ja kaksoissiskon upea tarina on syksyn ykköstapaus – IS valitsi kuukauden parhaat pelit

Pelin kehittänyt Dontnod muistetaan myös Life Is Strange -pelistä, joka oli vuonna 2015 massiivinen hitti. Hurjan määrän vuoden peli -palkintoja kerännyt LIS muistuttaa hengeltään läheisesti Tell Me Whyta, vaikka pelin tarinoilla ei olekaan mitään tekemistä keskenään.

Tell Me Whyn saat ilmaiseksi Steamin pelikaupasta, kunhan muistat ladata sen ennen kesäkuun loppua. Peruspelin lunastaminen lisää automaattisesti myös molemmat lisäosat tilillesi.

Pelin lataaminen vaatii Steam-tiliä sekä asiaankuuluvan sovelluksen asentamista, mutta molemmat näistä saat myös maksutta.