Uncharted-elokuvan menestys vaikuttaa inspiroineen Sonya, sillä nyt myös Gran Turismo -ajopelisarja on saamassa oman elokuvan.

PlayStationin Gran Turismo -ajopelisarja on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä.

PlayStation-konsoleiden kestosuosikkeihin kuuluva Gran Turismo -ajopelisarja saa oman elokuvan.

Deadlinen julkaisemien tietojen mukaan GT-elokuva on määrä julkaista alkusyksystä 2023. Elokuvaa ohjaamaan Sony tavoittelee ohjaajaksi Neill Blomkampia, jonka käsialaa ovat muun muassa District 9, Elysium ja Chappie.

Toistaiseksi GT-elokuvan juonesta ei tiedetä paljoakaan, mutta Sony on kertonut, että se ”perustuu tositapahtumiin” ja seuraa ”teini-ikäistä Gran Turismo -pelaajaa”, josta tuli lopulta tosielämän ammattilaiskuski.

Toistaiseksi ei tiedetä varmasti, kenen tarinaa elokuva seuraa. Vuonna 2013 GT-pomo Kazunori Yamauchi kertoi, että jo tuolloin suunnitteilla olleen elokuvan päähenkilö olisi Lucas Ordóñez. Nykyään 37-vuotias espanjalainen eteni GT Academy -videopelikilpailusta lopulta Nissanin ammattilaiskuskiksi.

Vastaavalla tavalla ammattitasolle nousseita kuskeja on kuitenkin useampia. Esimerkiksi 30-vuotias britti Jann Mardenborough voitti samaisen ohjelman vuonna 2011. Ordóñez jätti Nissanin vuonna 2018, mutta Mardenborough kilpailee edelleen tallin riveissä Japanin Super GT -sarjassa.

Elokuvan kehityksen puskeminen eteenpäin yhdeksän vuoden hiljaiselon jälkeen on poikkeuksellista. Autopeleistä julkaistaan harvemmin elokuvia tai sarjoja ja esimerkiksi vuoden 2014 Need for Speed -ajopelisarjaan perustuva elokuva oli laajalti lytätty floppi.

Toisaalta, PS:n Uncharted-pelisarjaan perustuva Tom Hollandin ja Mark Wahlbergin tähdittämä elokuva on yksi alkuvuoden katsotuimmista. Kenties tämä onnistuminen pelielokuvien saralla on ajanut Sonyn vauhdittamaan suunnitelmiaan myös GT:n valkokangasdebyytin suhteen.