24 miljoonaa dollaria kahdessa viikossa – netin vihatuin peli takoo hurjia summia

Pelaajat ovat haukkuneet Diablo Immortalin maanrakoon, mutta tekijöilleen se on ollut joka tapauksessa menestys.

Fanit eivät ole syttyneet Diablo Immortalille, mutta tästä huolimatta mobiilipeli on tuottanut jo hurjia summia.

Alkukesän kohutuin peli on ollut kiistatta Diablo Immortal, joka nousi heti julkaisunsa jälkeen otsikoihin pelistä löytyvien järkyttävien mikromaksujen ansiosta. Negatiivisesta vastaanotostaan huolimatta mobiilipeli on ollut tekijöilleen todellinen rahasampo.

AppMagic-sivuston keräämien tietojen mukaan Immortal teki Blizzardille ensimmäisen kahden viikkonsa aikana yli 24 miljoonan dollaria. Koska peli itsessään on ilmainen, on koko summa on peräisin mikromaksuista, joita pelistä löytyy vaikka muille jakaa.

Esimerkiksi uusiseelantilainen Twitch-suuruus Quintin ”Quin69” Crawford kokeili, miten pahasti Immortal voi syödä pelaajansa rahat. Crawford upotti pelissä käytännössä pakollisten erikoisjalokivien hankkimiseen yhteensä hurjat 25 000 Uuden-Seelannin dollaria eli noin 15 000 euroa.

Tuolla summalla Crawford sai itselleen yhden useasta vaaditusta lisävoimasta. Aiemmin julkaistujen laskelmien mukaan Immortalissa pelihahmon kehittäminen täysiin tehoihinsa voi maksaa pahimmillaan jopa yli miljoonan.

Pelaajat eivät ole nielleet mobiili-Diablosta löytyvää riistoa sellaisenaan, vaan useat pelisarjan fanit sekä tunnetut pelivaikuttajat ovat nousseet sosiaaliseen mediaan haastamaan pelin kehittäjiä. Metacritic-sivustolla Immortal on saanut keskimäärin umpisurkean arvosanan 0,4 pelaajilta.

Tästä huolimatta Immortalin julkaisujakso on ollut sarjan menestynein. Jo viime viikolla Blizzard kertoi, että peliä on ladattu yli 10 miljoonaa kertaa.

Tämän ohella aiemmin mainittu Crawford ei suinkaan ole ainoa peliin hyytäviä summia upottanut. Lukuisat striimaajat sekä rivipelaajat ovat kertoneet käyttäneensä Diabloon satoja elleivät tuhansia dollareita, mikä tarkoittaa Blizzardille murska-arvioista huolimatta erinomaista tilipäivää.