Maailman paras CS-pelaaja avautuu Ukrainan sodasta – ”Olen henkisesti uupunut”

Ukrainalainen CS-supertähti Aleksandr ”s1mple” Kostyliev kertoo asuvansa nykyisin käytännössä tien päällä.

Aleksandr ”s1mple” Kostyliev on kenties kaikkien aikojen paras CS-pelaaja.

Ukrainalainen Counter-Strike-supertähti, Aleksandr ”s1mple” Kostyliev kertoo, että Venäjän hyökkäys hänen kotimaahansa teki kilpapelaajasta käytännössä kodittoman.

HLTV:n haastattelussa sodan vaikutuksista avautuneen Kostylievin mukaan hän on viime kuukausien ajan matkannut maasta toiseen turnauksien perässä. Vakinaista asuntoa aiemmin Kiovassa asustaneella pelaajalla ei ole.

– Minulla ei ole asuntoa tai taloa, jossa voisin elää pysyvästi. Se on isoin ongelma. Minun pitäisi järjestää elämäni kuntoon, haluan pelata ja striimata enkä huolehtia muusta tai matkustaa saman matkalaukun kanssa puoli vuotta putkella, Na’Vi-joukkuetta edustava Kostyliev harmittelee.

Kostylievin mukaan hänen joukkuetovereistaan ukrainalainen Valeri ”b1t” Vahovskii elää nykyisin vanhempiensa kanssa Espanjassa. Tiimin venäläispelaajat, Denis ”electroNic” Sharipov ja Ilja ”Perfecto” Zalutskii, ovat tiettävästi myös jättäneet kotimaansa taakseen sodan myötä.

Tiimin varapelaajana toimiva Viktor ”sdy” Orudzhev on kuitenkin Kostylievin mukaan pysynyt Kiovassa, mutta hänkin joutui hankkimaan erikoisluvan poistua Ukrainasta turnauksiin.

Ukrainalainen Kostyliev pääsi nostamaan pelinsä tärkeimmän palkinnon eli major-pokaalin viime syksynä Tukholmassa.

Tien päällä elävä Kostyliev kertoo, että asunnon sekä useiden muiden henkilökohtaisten asioiden järjestäminen vaatisi usean kuukauden tauon, jonka pitämistä hän edelleen harkitsee.

– Elän kaikkialla ja vain matkustan ja matkustan ja olen henkisesti uupunut tähän, Kostyliev toteaa.

Supertähden tauolla on jo ehditty spekuloida usean kuukauden ajan ja hän on ajoittain vihjaillut harkitsevansa jopa puolen vuoden taukoa kilpakentiltä. Na’Ville Kostylievin tauko olisi todella kova isku, sillä hän on ollut jo vuosia joukkueen kantava voima.