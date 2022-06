Elisan esports-toiminnasta vastaavan Teemu Kosken mukaan Suomen ensimmäisen areenaturnauksen epäonnistumisista opittiin paljon.

Elisa Esports kertoi eilen järjestävänsä tulevana syksynä Suomen historian suurimman Counter-Strike-turnauksen.

Elisa Masters Espoo on Suomen toinen esports-areenatapahtuma koskaan. 200 000 dollarin palkintopotin ohella voittajalle on luvassa paikka kevään 2023 IEM Katowiceen, joka on koko CS:n suurimpia turnauksia.

Elisa oli mukana myös järjestämässä syksyn 2019 Arctic Invitationalia, joka pioneeritapahtuman asemastaan huolimatta ei yltänyt tavoitteisiinsa. Tästä huolimatta yhtiön esports-toiminnasta vastaava Teemu Koski on innoissaan tulevasta. Arcticista on opittu lähes kolmen vuoden matkan varrella paljon.

– Silloinhan asioita lähdettiin tekemään aika pitkälti pilottihengessä, mutta olen silti erittäin iloinen siitä, että Arctic Invitational tehtiin ja rakennettiin. Ilman sitä meillä ei olisi nyt tätä tapahtumaa, Koski kertoo Ilta-Sanomille.

Kosken mukaan Mastersia järjestäessä on kiinnitetty esimerkiksi erityistä huomiota siihen, ettei turnaus ole päällekkäin minkään muun kansainvälisen kilpailun kanssa, jotta mahdollisimman moni tiimi pääsisi paikalle.

Samalla turnauksen kokoluokka niin panoksiltaan kuin palkintopotiltaan on yritetty mitoittaa sekä vetovoimaiseksi että järjestäjän kannalta järkeväksi.

– Sadan tonnin palkintopotti vuonna 2019 vaikutti isolta, mutta eihän se jälkikäteen katsottuna ole kansainvälisellä kentällä kovinkaan paljon. Kun puhutaan 200 000–250 000 dollarista ja pääsystä Katowiceen, niin se alkaa jo olla aika merkittävä panos, Koski summaa.

Vuoden 2019 Arctic Invitational oli Suomen historian ensimmäinen esports-areenaturnaus.

Arctic Invitationalin pelikenttänä toimi silloinen Hartwall Areena, joka ei kuitenkaan täyttynyt tavoitteiden mukaisesti. Espoossa miljöönä on entinen Espoon Bluesin kotikenttä, Espoo Metro Areena, joka ei ole yhtä massiivinen. Tuhansia paikalle odotetaan Kosken mukaan silti.

– Yleisön maksimikapasiteetti piippuhyllyjen kanssa on noin 4500. Kävijätavoitteemme on se 3000–4500 per päivä. Sillä koko alakatsomo on ainakin täynnä ja voimme tarvittaessa avata ylhäältä tilaa, Koski kertoo.

– Luotan siihen, että saamme hallin vähintäänkin sen verran täyteen, että tunnelmaa kyllä löytyy.

Itse peliturnaukseen panostamisen ohella Koski painottaa, että kävijäkokemus on järjestäjille ensisijaisen tärkeää. Tässä hänen näkemyksensä mukaan myös Arcticissa onnistuttiin ja Espoossa yritetään vähintään toistaa suoritus.

– Suurin jännitys olisi se, että jostain syystä ihmiset eivät viihtyisi. Minulle se olisi pahin asia ja siksi panostamme siihen, että kävijät varmasti viihtyvät, Koski sanoo.

Toistaiseksi ainoa varmasti kutsunsa vastaanottanut joukkue on suomalaisorganisaatio ENCE. Koski ei paljasta muita kutsujoukkueita. Hänen mukaansa tähtäimessä kuitenkin on, että ainakin kahdeksasta kutsujoukkueesta lähes kaikki ovat maailman parhaan 30 tai jopa 20 tiimin joukosta.

Jos maailman todelliset huiput saadaan marraskuussa Suomeen, voi kyseessä olla jopa järjestäjien PR-lausahduksia merkittävämpi turnaus. Kosken mukaan suunnitelmissa on myös, ettei Espoon Masters jää viimeiseksi.

– Missään tapauksessa tavoitteena ei ole, että tämä jäisi ainoaksi laatuaan. Tähtäämme siihen, että Suomessa nähdään tulevaisuudessakin historiallisia esports-tapahtumia.