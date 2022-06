Peliyhtiö paljasti: Miehet ja naiset vallitsevat hahmonsa aivan eri tavalla

Huippusuositusta League of Legendsistä löytyy hahmoja lähes joka lähtöön, mutta pelinkehittäjä Riotin mukaan varsinkin naispelaajilla on hyvin tietynlaiset suosikit.

League of Legendsin Lux-hahmo on pelistudio Riotin mukaan naispelaajien keskuudessa ylivoimaisten suosikkien joukossa.

Pelinkehittäjä Riot Gamesin mukaan huippusuositun League of Legendsin naispelaajista 97 prosenttia pelaa ainoastaan naispuolisilla hahmoilla.

Asiasta kertoo pelin tuottaja, Ryan "Reav3" Mireles, joka kommentoi aihetta Reddit-keskustelussa. Mirelesilta kysyttiin, miksi Riot on viime vuosien aikana lisännyt LoLiin enemmän naispuolisia hahmoja.

Mirelesin mukaan syy tähän on se, että yhtiön tavoitteena on lopulta kehittää hahmokatras, jossa sukupuolten osuudet ovat mahdollisimman tasaisia. Tämä on Riotin näkökulmasta järkevää varsinkin siksi, koska hurja osuus naispelaajista pelaa ainoastaan naispuolisilla hahmoilla.

– Datamme mukaan naispuolisista pelaajista 97 prosenttia pelaa ainoastaan naispuolisilla hahmoilla. Miehet pelaavat sekä nais- että miespuolisia hahmoja suunnilleen saman verran, Mireles vastaa erääseen kommenttiin.

Riotin tilastojen perusteella useat naispelaajat eivät pelaa mieshahmoilla koskaan. Suosituin miespuolinen LoL-hahmo on naispelaajien keskuudessa Teemo, joka ei kuitenkaan ole lähelläkään heidän todellisia suosikkejaan.

Puolustaakseen väitteitään Mirales jakoi vuonna 2017 toteutetun kyselyn tuloksen. Siinä pelaajilta kysyttiin heidän suosikkihahmoaan. Naispuolisten pelaajien vastaukset olivat lähes yksinomaan naishahmoja, siinä missä miesten valitsemat hahmot olivat taustaltaan erilaisempia.