Elisa Masters Espoo on sekä palkintopotiltaan että merkittävyydeltään suurin yksittäinen turnaus, mitä Suomen esports-piireissä on nähty.

Elisa Esports järjestää tänä syksynä Suomen historian suurimman Counter-Strike-turnauksen. Tapahtuma kantaa nimeä Elisa Masters Espoo ja nimensä mukaisesti turnauksen pudotuspelit pelataan yleisön edessä Espoon Metro Areenalla.

Turnaus käynnistyy studiopelien muodossa 16.–17.11. ja yleisölle avoin areenaosuus alkaa 18.11. Loppuottelu Espoossa pelataan 20.11.

Tiedotteen mukaan turnauksessa jaetaan palkintorahaa 200 000 euroa, joka on suurin kotimaisessa CS-turnauksessa koskaan jaettu potti. Siitä kilpailemassa nähdään 12 joukkuetta, joista kahdeksan saa kutsun menestyksen perusteella.

Turnausjärjestäjän mukaan ainoa toistaiseksi vahvistettu osallistuja on ENCE, joka on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistan toisella sijalla. Kutsutiimien ohella mukana nähdään neljä Elisa Invitational -turnauksista mukaan etenevää joukkuetta.

Suomessa on tätä ennen nähty vain yksi esports-areenatapahtuma, eli vuonna 2019 järjestetty Arctic Invitational, jota Elisa oli myös järjestämässä. Se jäi pahasti kävijätavoitteesta, mutta Espoon suurturnaus voi osoittautua kiinnostavammaksi sekä katsojille että osallistujille.

Masters Espoo on nimittäin on osa ESL Pro Tour -kiertuetta, joka pitää sisällään käytännössä kaikki pelin merkittävät turnaukset. Mastersin voittajalle on luvassa paikka vuoden 2023 IEM Katowiceen, jota pidetään IEM Kölnin ja majoreiden ohella yhtenä pelin tärkeimmistä turnauksista.