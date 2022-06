Kommentti: Ainekset huipulle, tulokset ali riman – mikä mättää, Aleksi Virolainen?

Counter-Strike-tähti Aleksi Virolaisen uudesta joukkueesta povattiin alkuvuodesta jopa maailman kärkinimeä, mutta tulosten perusteella tiimin suunta on täysin toinen, kirjoittaa toimittaja Tatu Partanen.

CS-tähti Aleksi "Aleksib" Virolaisen kevät G2-joukkueen johdossa on ollut vaikea.

Kun Counter-Strike-vuoden ensimmäinen suurturnaus IEM Katowice sai päätöksensä helmikuussa, oli yksi nimi oli koko CS-maailman huulilla: G2, joka oli juuri voittanut hopeaa ensimmäisessä tulikokeessaan sitten merkittävien uudistusten.

Tammikuussa joukkueen ohjat otti suomalaisen CS-taivaan kirkkain tähti eli Aleksi ”Aleksib” Virolainen. Hänen ohellaan supertiimiin liittyi Ilja ”m0NESY” Osipov, kenties CS-historian lahjakkain nuori lupaus.

Odotukset viritettiin heti tappiinsa, ja syystä: G2 on rakennettu isolla rahalla, tavoitteena yksinomaan major-voitto. Pelkästään Osipovin hintalapun huhutaan olleen 600 000 dollarin luokkaa.

Tämän jutun kirjoitushetkellä, eli noin kolme kuukautta Katowice-hopeasta eteenpäin, G2 on flopannut kolmessa turnauksessa peräkkäin. Yksi näistä oli vuoden tärkein eli major, jossa G2 lähti kotiin jo lohkovaiheessa.

Mitä kevään aikana tapahtui? Mihin katosi Katowicen huippuvire?

G2-kokoonpano Antwerpenin major-turnauksessa. Vasemmalta oikealle valmentaja Rémy ”XTQZZZ” Quoniam, Nikola ”NiKo” Kovač, Nemanja ”huNter-” Kovač, Ilja ”m0NESY” Osipov, Audric ”JACKZ” Jug sekä Aleksi ”Aleksib” Virolainen.

Suuri syy löytyy joukkuepelaamisesta. G2 on kenties koko CS:n huipputason ailahtelevaisin tiimi, ja se on lähes täysin riippuvainen pelin etenemisestä suunnitelmien mukaan.

G2 kykenee jyräämään kenet tahansa yksipuolisesti ja näyttävästi, mutta samalla pienetkin vastoinkäymiset voivat hajottaa pakan. Avaustapon menettäminen aiheuttaa usein lumipalloefektin, joka johtaa G2:lle noloihin tappioihin asekierroksilla.

Ongelma on kuitenkin se, että tätä nähdään myös ottelun tasolla. Yksi hävitty ”helppo” kierros tekee usein G2:n pelistä epäröivää, hidasta ja pelokasta, mikä puolestaan johtaa myöhemmin entistä helpompien kierrosten häviämiseen. CS:n huipputasolla tälle ei yksinkertaisesti ole tilaa.

Joukkuepelin ongelmien myötä G2 pitkälti elää tai kuolee yksilöidensä ehdoilla. Tämä kiteytyy kaikista eniten supertähden Nikola ”NiKo” Kovačin ympärille.

25-vuotias bosnialainen on yksi CS-historian parhaista kivääripelaajista, joka voi voittaa lähes minkä tahansa tilanteen yksin. Samalla hän kuitenkin vie äärettömän paljon tilaa tiimissään: Kovačia peluuttava joukkue tietyllä tavalla joutuu pelaamaan hänen ehdoillaan.

Tämä ei ole ongelma, jos Kovač pelaa sillä hyytävällä tasolla, jolla hänet on totuttu näkemään. Tätä Kovačia ei kuitenkaan ole nähty lähes koko keväänä. Virolaisen johtaman G2:n rivissä hän näyttää olevan usein kadoksissa ja epärytmissä muun tiiminsä kanssa, ellei karttana ole Inferno.

Supertähden puuttuessa palvelimella muiden on pakko paikata. Tätä roolia yrittävät ottaa hänen serkkunsa, 26-vuotias Nemanja ”huNter-” Kovač sekä aiemmin mainittu Osipov, mutta täyttääkseen nuoremman Kovačin jättämän aukon molempien pitäisi pelata jatkuvasti parasta peliään. Tämä ei yksinkertaisesti ole aina mahdollista.

Serkukset Nikola (vas.) ja Nemanja Kovač ovat olleet joukkuetovereita G2-paidoissa lokakuusta 2020.

Ongelmat siis ovat suhteellisen selkeitä ja laajamittaisia, mutta mitä niille voisi tehdä?

Esimerkiksi Virolaisen ja Nikola Kovačin puheiden perusteella tiimin kemiassa on edelleen tekemistä. Tähän kannattaisi panostaa organisaation tasolla. En suostu uskomaan, että G2:n kokoisella organisaatiolla ei ole resursseja satsata nykyistä parempaan henkiseen valmennukseen ja esimerkiksi urheilupsykologiin.

Mainittakoon, että tiimi on edelleen verrattain nuori. Esimerkiksi ENCEn kansainvälisellä kokoonpanolla kesti lähes vuosi saavuttaa nykyinen huippunsa. G2 on ollut kasassa vasta viitisen kuukautta.

Toisaalta, ENCEnkin kohdalla nykytason saavuttaminen vaati ajan ohella kaksi kokoonpanomuutosta.

Tämä saattaa olla myös G2:n kohtalo, vaikka tiimissä olisi nykyiselläänkin potentiaalia vaikka mihin. Jos joukkueen kemiat eivät valmennuksesta ja esimerkiksi roolien muutoksesta huolimatta kohtaa, on pelaajavaihdoksia väistämättä edessä.

Vaihtoehtoja muutoksille on tuolloin myös monia, mutta jokainen niistä olisi tiimille silti vaikea. Joukkueen heikoin pelaaja on yksilötasolla Audric ”JACKZ” Jug, mutta samalla hän on ainakin ulkopuolisin silmin tiimiä kasassa pitävä liima. 29-vuotiaan ranskalaisen vaihtaminen ei siis olisi järkevää.

Tällöin lähtijä olisi todennäköisesti joko Virolainen tai tähtipelaaja Nikola Kovač. Näkemyksestä riippuen voidaan ajatella, että Virolainen on epäonnistunut tekemään huippuaineksista huipputiimin.

Toisaalta ei myöskään kukaan muu, ei edes kaikkien aikojen paras pelinjohtaja Finn ”karrigan” Andersen, kyennyt major-voittoon Kovačin kanssa. Supertähden on pakko joko mukautua modernin CS:n tiimivetoiseen kaavaan tai nostaa pelinsä takaisin yli-inhimilliselle viime syksyn tasolle. Muussa tapauksessa hän yksinkertaisesti syö liikaa tilaa palvelimella.

Toivon kuitenkin hartaasti, että G2:lla palaset loksahtelevat paikalleen ennen kuin on liian myöhäistä. CS:n kevätkaudelta on jäljellä enää kaksi turnausta, BLAST Premierin kevätfinaali ensi viikolla ja heinäkuun alussa pelattava IEM Cologne.

Jos kummassakaan ei nähdä odotusten mukaisia tuloksia, G2 ei todennäköisesti palaa elokuussa kesätauoltaan samalla kokoonpanolla. G2-organisaation omistava Carlos ”ocelote” Rodriguez ei tyydy kuin mestaruuksiin, joten en jaksa uskoa, että hän on valmis katsomaan tiimin nykyistä tasoa kovinkaan pitkään.