Kesäkuun alussa julkaistu Diablo Immortal tekee kenties uuden ennätyksen mikromaksujen määrän ja suuruuden suhteen.

Mobiilipeli Diablo Immortal on paperilla ilmainen, mutta todellisuudessa tilanne on toinen.

Kuusivuotisen kehityskaaren päätteeksi kesäkuun alussa päivänvalon nähnyt Diablo Immortal on kohun keskiössä. Syynä on mobiilipeleille tuttu ongelma, joka on kuitenkin mobiili-Diablon kohdalla vedetty lähes äärimmäisyyksiin.

Kyseessä ovat mikromaksut, joita löytyy hyvin monesta puhelinpelistä. Yleensä pelaajat voivat niiden kautta hankkia pelivaluutan sijaan oikealla rahalla pieniä etuja ja esimerkiksi kosmeettisia ominaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan riko itse peliä.

Immortalin kohdalla pankkikorttia vilauttamalla pelihahmolle kuitenkin saa lisää tehoa. Ongelmasta uskomattoman tekee mikromaksuihin kiinnitetty hintalappu: Kehittääkseen pelihahmonsa loppuun saakka pelaaja joutuisi käyttämään teoriassa ilmaisessa pelissä jopa 100 000 dollaria.

Summaan päätyi laskelmissaan anonyymi Reddit-käyttäjä, joka huomauttaa, että kokonaissumma elää jatkuvasti, mutta se voi periaatteessa voi nousta suuremmaksi. Blizzard Entertainmentin peleihin keskittyvän tubettajan Michael ”BellularGaming” Bellin mukaan peli teknisesti mahdollistaa sen, että pelkästään hahmonsa kehittämiseen voi upottaa yli miljoonan.

Kohua ei ole helpottanut se, että Immortalin kehityksestä vastaava Wyatt Cheng on väittänyt kuukausien ajan, että pelissä ”ei voi ostaa eikä kehittää varusteita oikealla rahalla”. Varusteisiin kiinnitettäviä Legendary-laadun jalokiviä saa kuitenkin oikealla rahalla.

Tämä on ongelma siksi, että legendaariset jalokivet ovat huomattavasti itse varusteita tärkeämpiä. Käyttämättä oikeaa rahaa pelaaja on käytännössä vajavaisen hahmon puikoissa.

Immortal on Diablo-sarjalle tuttuun tapaan intensiivinen toimintaroolipeli, joten puutteellinen hahmo käytännössä rikkoo pelattavuuden täysin. Cheng on puolustanut itseään väittämällä, etteivät nämä jalokivet kuulu hänen tiiminsä määritelmän mukaan ”varusteiden” luokituksen alle.

Samalla vaikka varusteita teknisesti ei voi ostaa, voi pelaaja oikeaa rahaa käyttämällä helpottaa niiden hankkimista pelissä huomattavasti. Pelistä löytyvät crest-erikoisesineet määrittävät, millaista ja paljonko saalista pelaaja saa kaataessaan Immortalin luolastoja.

Pelaaja voi hankkia muutaman Crestin pelaamisesta saaduilla resursseilla, mutta pankkikorttia käyttämällä rajoitusta ei ole. Käyttämällä esimerkiksi noin 20 dollaria yhteen luolastoon pelaaja saa itselleen hurjan määrän voimakkaita esineitä, siinä missä ilmaispelaajan saalis jää hyvin laihaksi.

Sosiaalisessa mediassa Immortal on saanut täystyrmäyksen. Monet harmittelevat, että muuten hyvä peli on pilattu sillä, että se on käytännössä täynnä maksumuureja.

– Nämä ovat pahimpia ja kauheimpia rahastamiseen ja uhkapelaamiseen suunniteltuja järjestelmiä, mitä olen koskaan nähnyt, tiivistää ääninäyttelijä ja tubettaja Yong Yea.

– Diablo Immortalin liiketoimintamalli muistuttaa huumekartellia, naureskelee puolestaan SomeOrdinaryGamers-kanavaa vetävä Mutahar Anas.

Samalla jotkut vannoutuneet Diablo-fanit pelkäävät jo, että pääsarjan seuraava osa Diablo 4 tulee olemaan Immortalin tapaan ladattu täyteen mikromaksuja.

– Immortal tulee tekemään jäätävän määrän rahaa riippumatta kohuista, mikä oikeuttaa vastaavan roskan lisäämisen Diablo 4:ään, eräs Twitter-käyttäjä kirjoittaa.