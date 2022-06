Nappaa kehuttu K18-räiskintä ilmaiseksi – aikaa vielä hetki

Etenkin taistelustaan ja tarinastaan kehuttu Wolfenstein: The New Order on vielä hetken aikaa ilmaisena Epic Games Storessa.

Vuonna 2014 julkaistu räiskintähitti Wolfenstein: The New Order on tämän viikon ilmaispeli Epic Games Store -pelikaupassa.

Wolfenstein on sarjana yksi räiskintäpelien suurimpia klassikoita. Doomin, Quaken ja Duke Nukem 3D:n ohella vuoden 1992 Wolfenstein 3D oli yksi niitä pelejä, jotka muovasivat aikanaan räiskintäpelien tulevaisuutta.

New Order sijoittuu vaihtoehtoiseen todellisuuteen, jossa toisen maailmansodan voiton veivät liittoutuneiden sijaan natsit. Pelaaja astelee maailmaan klassikosta tutun sotaveteraani B.J. Blazkowiczin kengissä ja hänen tehtävänsä on yksinkertainen: pysäyttää nämä pahan voimat, joiden johtohahmona toimii sankarimme arkkivihollinen, SS-upseeri Wilhelm ”Deathshead” Strasse.

Synkistä teemoistaan huolimatta New Order on erikoinen peli, joka yhdistää räiskintää ajoittaisen hiippailun ja pelin tasojen tutkimisen kanssa. Tarinallisesti peli myös lähentelee ajoittain absurdia: pelaaja voi esimerkiksi rekrytoida liittolaisekseen itse Jimi Hendrixin ja kohtaa pelin aikana natsien vaihtoehtoversion ikonisesta Beatlesista.

Normaalisti 20 euroa maksavan New Orderin saa itselleen täysin veloituksetta, kunhan sen muistaa ladata torstaihin 9.6. kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja pelin lataavan ohjelman asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.

Kuten teemoistaan saattaa päätellä, Wolfenstein: The New Order on vankasti K18-peli eikä se sovellu perheen pienimmille. Tästä huolimatta peli on haalinut rutkasti kehuja, sillä sen PC-versio on saanut Metacritic-sivustolla kriitikoilta keskimäärin 81 pistettä sekä pelaajilta 82 pistettä.