Erik Tammenpää teki sen taas – suomalaiselle neljäs NHL:n Euroopan mestaruus

NHL-jääkiekkopelin finaali oli kahden suomalaisen kohtaaminen, mutta voiton vei lopulta ENCEä edustava puolustava mestari.

Erik "EKI" Tammenpää on suomalainen NHL-videopelin ammattilainen. Hän edustaa ENCE-organisaatiota.

SUOMALAINEN Erik ”EKI” Tammenpää voitti viikonloppuna NHL-pelisarjan Euroopan mestaruuden. ENCE-organisaatiota edustavalle Tammenpäälle mestaruus on toinen perättäinen ja kokonaisuudessaan neljäs laatuaan.

23-vuotias helsinkiläinen on pelinsä historian menestyneimpiä kilpailijoita. Hän on Euroopan mestaruuksien ohella voittanut myös Suomen mestaruuden ja maailmanmestaruuden vuonna 2018. Hänellä on palkintoja sekä NHL:n 1v1- että 6v6 -pelimuodoista.

Matkallaan finaaliin Tammenpää kaatoi kaatoi puolivälierissä maanmiehensä Olli ”IOLL1” Lehtimäen ja selätti semifinaalissa ruotsalaisen Henrik ”Eken45jr” Eklundin. Finaalissa vastaan asettui suomalainen Jimi ”J-_-Jamaltheman” Rönkkönen, jonka Tammenpää kukisti otteluin 2–1 jatkoajalle asti venyneen kolmannen pelin päätteeksi.

Voittonsa myötä Tammenpäästä tuli ensimmäinen Euroopan mestarin titteliä onnistuneesti puolustanut NHL-kilpailija. Palkintorahaa hän nappasi Alankomaiden Maastrichtissa pelatusta turnauksesta noin 14 000 euroa.