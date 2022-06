Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, sillä War Thunder -videopelin sivuille on päätynyt salattua sotilastietoa kahdesti aiemminkin.

Kiinan valtion sotilassalaisuuksia löytyi viime viikon lopulla yllättävästä paikasta. Tuo sijainti oli War Thunder -videopelin keskustelufoorumi, jonne eräs käyttäjä jakoi materiaalia Kiinan asevoimien käyttämästä panssarintorjunta-ammuksesta.

Kyseessä oli tarkkaan ottaen DTC10-125-kranaatti, jonka ampumiseen kykenevät monet kansan vapautusarmeijan panssarivaunut. Anonyymi War Thunder -pelaaja ei kuitenkaan jakanut kuvaa pelkästään itse ammuksesta, vaan myös sen teknisistä tiedoista ja käyttöohjeista.

Alkuperäinen viesti katosi erittäin nopeasti pelin foorumeilta. Perusteluna keskustelupalstan moderaattorit kertoivat tälle, että ”DTC10-125-ammuksiin liittyvä materiaali on Kiinassa salattua”.

Ammuksen kuvan yhteydessä jaettua asiakirjaa ei täysin varmasti voida vahvistaa viralliseksi Kiinan armeijan materiaaliksi, mutta esimerkiksi asiasta ensimmäisenä kertoneen UK Defence Journalin mukaan itse ammus ainakin vaikuttaa olevan autenttinen DTC10-125.

War Thunder on verkossa pelattava sotapeli, joka keskittyy varsinkin ajoneuvoilla käytävään taisteluun. Pelillä on erittäin omistautunut fanikunta, joka on hyvin tarkka pelissä käytettävien sotakoneiden teknisistä ominaisuuksista.

Fanien pedanttius panssarivaunujen suhteen on johtanut ylilyönteihin aiemminkin. Esimerkiksi heinäkuussa 2021 Britannian Challenger 2 -panssarivaunuun liittyvää salattua tietoa päätyi foorumille.

Tiedon jakoi käyttäjä, joka väitti olevansa tosielämässä Challenger 2:n vaununjohtaja ja tuohtunut sen vajavaisista ominaisuuksista War Thunderissa. Britannian puolustusministeriö vahvisti pikaisesti poistetun viestin sisällön aidoksi.

Saman kohtalon koki lokakuussa 2021 ranskalainen Leclerc S2 -panssarivaunu. Jälleen kerran viestin jakanut käyttäjä väitti olevansa osa kyseisen vaunun miehistöä ja syynä vuodolle oli aiemman tapaan käyttäjän pahastuminen siitä, että panssarivaunun toiminta pelissä ei ollut tarpeeksi lähellä sen suoriutumista reaalimaailmassa.